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Detienen a dos por el ataque armado en contra de agentes Federales en Tamaulipas

La tarde del 17 de mayo se dio a conocer el incidente donde lamentablemente una persona perdió la vida

Los detenidos habrían atacado a los agentes tras un accidente de tránsito
Los detenidos habrían atacado a los agentes tras un accidente de tránsito

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que logró la detención de dos personas que participaron en un ataque armado en contra de dos agente del Servicio de Protección Federal en Tamaulipas

La descripción de los hechos 

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos que iban concluyendo con su servicio, se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó, misma que emprendió la huida. 

Por lo que se inició una persecución donde los tripulantes de ésta comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego, además arribó otra camioneta con personas armadas que también accionaron armas de fuego contra los oficiales, por lo que los uniformados, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión.

Derivado de estos hechos, uno de los oficiales presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada; asimismo, otro integrante del SPF lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber.

De los hechos se dio vista a las autoridades ministeriales correspondientes para las diligencias e investigaciones pertinentes.

Esta mañana en sus redes sociales, la SSPC compartió dos imágenes de los presuntos agresores de los agentes federales, sin dar más detalles de sus identidades.

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