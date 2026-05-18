Detienen a dos por el ataque armado en contra de agentes Federales en Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que logró la detención de dos personas que participaron en un ataque armado en contra de dos agente del Servicio de Protección Federal en Tamaulipas.

La descripción de los hechos

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos que iban concluyendo con su servicio, se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó, misma que emprendió la huida.

Por lo que se inició una persecución donde los tripulantes de ésta comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego, además arribó otra camioneta con personas armadas que también accionaron armas de fuego contra los oficiales, por lo que los uniformados, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión.

Derivado de estos hechos, uno de los oficiales presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada; asimismo, otro integrante del SPF lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber.

De los hechos se dio vista a las autoridades ministeriales correspondientes para las diligencias e investigaciones pertinentes.

En seguimiento a la agresión contra elementos del @spf_sspc en Tamaulipas, se desplegaron acciones coordinadas que permitieron la detención de dos sujetos relacionados con estos hechos; además se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.



Continuamos trabajando de manera... pic.twitter.com/iVU2mOgZaN — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026

Esta mañana en sus redes sociales, la SSPC compartió dos imágenes de los presuntos agresores de los agentes federales, sin dar más detalles de sus identidades.