Caen remesas en abril respecto a marzo: Banxico

Las remesas que envían connacionales desde el exterior a sus familiares en México sumaron en abril pasado 4 mil 978 millones de dólares, lo que significó una contracción de 9.4% contra lo registrado en marzo anterior cuando fueron 5 mil 499.82 millones de dólares.

Datos del Banco de México (Banxico) señalan lo anterior, e indican que la cifra del cuarto mes de esta anualidad representa un aumento anual de 3.7%, como resultado de la combinación de una caída de 1.7% en el número de envíos, que totalizaron 12.4 millones de transacciones.

Al mismo tiempo, se observó un crecimiento de 5.5% en el valor de la remesa promedio de 403 dólares en el mes que se informa.

Detalles sobre el acumulado anual y modalidades de envío

En el acumulado del año, esto es, de enero a abril, el banco central detalló que 99.1% del total de lo que ha ingresado al país por remesas, esto es, 19 mil 505 millones de dólares, se hizo a través de transferencias electrónicas.

Y en cuanto a las remesas hechas en efectivo y especie, así como las denominadas money orders representaron 0.7 y 0.2% del monto total, en ese orden, esto es, 133 y 38 millones de dólares.

El Banxico señaló que en el acumulado de los últimos doce meses, esto es, desde mayo de 2025 a abril de 2026, el flujo de los ingresos por remesas es de 62 mil 968 millones de dólares, que se compara con el monto acumulado de 62 mil 791 millones de dólares, en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, informó que las remesas enviadas en abril de este año, por residentes en México al exterior registraron una expansión anual de 3.4%, al presentar un nivel de 104 millones de dólares, con 245 mil operaciones, con un envío promedio de 424 dólares.