Captan a Enrique Inzunza en una graduación en Culiacán, Sinaloa

El pasado jueves 28 de mayo se hizo oficial que el senador por Morena, Enrique Inzunza pidió licencia como legislador, tras ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado, en especifico con el Cártel de Sinaloa.

Además, esta misma semana, el morenista tuvo que asistir a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a comparecer por la acusación que le hace EU y en diversos mensajes en redes sociales, ha afirmado ser inocente, añadió que él será su propio abogado y que no tiene nada que esconder.

Sin embargo, al también ex funcionario de Sinaloa, no se le había visto fisicamente en el Senado, pero fue captado en una graduación en el Tecnológico de Monterrey de su estado.

¿Dónde apareció Enrique Inzunza?

En medio de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, el senador morenista Enrique Inzunza acudió a la ceremonia de graduación de uno de sus hijos en el Instituto Tecnológico de Monterrey en Culiacán, Sinaloa.

En un video compartido en redes sociales por Ríodoce, aparece el senador en el evento.

El video de apenas 23 segundos muestra al senador con licencia caminando entre jóvenes y familias enteras que cargan ramos de flores para celebrar el evento de graduación.

En otro momento aparece sentado entre la multitud mientras de fondo se escuchan los aplausos de los asistentes y el llamado de un joven graduado al escenario.

#EnriqueInzunza Cázarez asistió la noche de este jueves a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus #Culiacán, a la ceremonia de #graduación de la Prepa Tec generación 2023-2026, en la que se graduó uno de sus hijos.

https://t.co/yBKUHt3mAR pic.twitter.com/jb4ksYquht — Ríodoce (@Riodoce_mx) May 29, 2026

Inzunza Cázarez se niega a hablar; también aparece la hija de Rocha

De acuerdo con Ríodoce, Inzunza Cázarez acudió al evento acompañado de su esposa, la magistrada Claudia Meza, y al intentar tomar declaraciones terminando el evento, el senador se negó a hablar diciendo: