Captura de presuntos integrantes del CJNG desata bloqueos y violencia en Zitácuaro

La violencia regresó a Zitácuaro, Michoacán, luego de la detención de cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho que habría detonado una serie de bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del municipio este sábado 30 de mayo.

De acuerdo con reportes preliminares, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron atacados por civiles armados durante un operativo en la comunidad de Aputzio de Juárez.

Los militares repelieron la agresión y lograron la captura de cinco personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras las detenciones, se registraron bloqueos simultáneos en diversas vialidades de Zitácuaro. Las primeras versiones señalan que unidades del transporte público, entre ellas autobuses, taxis y combis, fueron utilizadas para obstruir el paso en distintos accesos al municipio.

Asimismo, se reportó el incendio de varios vehículos y daños a establecimientos comerciales, entre ellos una tienda Oxxo ubicada en la colonia La Joya.