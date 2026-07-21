"El Mayo" Zambada ya no está al frente: ¿quiénes buscan tomar el control de su imperio?

La sentencia que puso fin al largo recorrido de Ismael "El Mayo" Zambada frente al Cártel de Sinaloa abrió una nueva incógnita dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Con el histórico capo condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, la atención se concentra ahora en los grupos que disputan influencia y en los nombres que podrían asumir el control de la facción conocida como "La Mayiza".

En Ovaciones te decimos qué nombres suenan para mantenerse frente a una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo.





Caso del Mayo Zambada

Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio de 2024, después de llegar a territorio estadounidense junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Durante décadas, Zambada fue considerado uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y una de las figuras más importantes del narcotráfico internacional.

El 20 de julio de 2026, una corte federal de Brooklyn, Nueva York, lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una empresa criminal continua y por violaciones relacionadas con la ley RICO.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares vinculados con las ganancias del tráfico de drogas.

La propia dependencia estadounidense señaló que la sentencia marcó "el fin de su reinado" sobre el Cártel de Sinaloa, aunque la organización ya llevaba años operando mediante distintas facciones y alianzas.

¿Quiénes son los sucesores del Mayo Zambada?

Uno de los nombres que aparece entre los posibles sucesores es Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", hijo de "El Mayo" y uno de los principales referentes de la facción conocida como "La Mayiza". Su perfil ha cobrado relevancia debido a la relación familiar y a la estructura que heredó tras la caída de su padre.

Otro personaje señalado es Sergio Valenzuela Valenzuela, "El Yiyo", identificado como un operador de alto nivel relacionado con el Cártel de Sinaloa y buscado por autoridades estadounidenses por acusaciones vinculadas con conspiraciones para importar y distribuir cocaína y otras sustancias ilícitas.

También aparece Serafín Zambada Ortiz, "El Flaco", otro de los hijos de "El Mayo". Sin embargo, su historial judicial en Estados Unidos lo diferencia de otros posibles operadores y su actual paradero no está confirmado públicamente.

Fotos: DEA



Los nuevos líderes del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el análisis de la DEA, el Cártel de Sinaloa opera bajo una estructura tipo "paraguas", en la que diferentes facciones mantienen sus propios liderazgos, intereses y redes, aunque pueden compartir rutas, contactos y recursos.

Entre los grupos identificados se encuentran Los Chapitos, vinculados con los hijos de "El Chapo" Guzmán; la facción de Aureliano Guzmán López, "El Guano"; la estructura relacionada con Rafael Caro Quintero y la organización de Ismael "El Mayo" Zambada.

La disputa por el control de la facción de Zambada

Con la ausencia definitiva de "El Mayo" al frente de su estructura, la disputa por el liderazgo podría concentrarse en sus herederos y antiguos aliados.

Por ello, "Mayito Flaco" y "El Yiyo" son considerados dos de los perfiles con mayor relevancia dentro de los posibles sucesores del Mayo Zambada, aunque no existe una confirmación oficial de que alguno haya sido designado como líder absoluto del Cártel de Sinaloa.

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