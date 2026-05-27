"No quieren más problemas": Cárteles en México habrían acordado mantener la paz en el Mundial 2026

A poco más de dos semanas que inicie el Mundial de futbol 2026 en el cual México será país sede, los cárteles de las drogas habrían acordado no molestar a turistas ni a equipos de las selecciones que lleguen al territorio.

Lo anterior de acuerdo con Ioan Grillo y Juan Alberto Cedillo, quienes en el reportaje "Los cárteles a sus bases: "No se metan con el Mundial", hablan de una serie de testimonios los cuales habrían confirmado una tregua no escrita mientras la justa del futbol se realice en México.

"Según funcionarios de seguridad mexicanos y dos afiliados de cárteles entrevistados por CrashOut, los cárteles de estas zonas han ordenado a sus operativos que no molesten a los turistas, a los equipos de futbol ni a los funcionarios de la FIFA durante el Mundial", detalla el escrito.

En este sentido, según los contactos de Grillo, los cárteles "No quieren meterse en más problemas" y la policía de Jalisco, por ejemplo, donde hace unos meses atraparon y abatieron a Nemesio Oseguera, "El Mencho" líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están más preocupados por disturbios que por el crimen organizado.

Aquí va en español:



Los cárteles a sus bases: "No se metan con el Mundial".



Los jefes les dicen a los sicarios de Guadalajara y Monterrey que dejen que los juegos continúen, revela CrashOut.



Lee?https://t.co/ZshEMcnbYY — Ioan Grillo (@ioangrillo) May 27, 2026

Además, las autoridades estarían muy confiadas, ya que contrarrestarían la amenaza con una fuerte presencia policial, incluyendo un importante despliegue de agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Méxicano.

Rey Felipe VI confirmo visita a México

Cabe recordar que en Jalisco habrá selecciones como la de Colombia, Uruguay y España, para esta última, el Rey Felipe VI ya confirmó su asistencia, por lo que se reforzará la seguridad en la región.

Este mes, los voceros oficiales del rey informaron al gobierno mexicano de la visita de Felipe VI. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus se dijeron listos en materia de seguridad para recibirlo.

Además, en Monterrey se alojarán selecciones como Suecia, Japón y Corea del Sur; sin embargo, el gobierno de Samuel García, informó que además de las fuerzas federales, la guardia Civil, estará atenta a cualquier imprevisto.