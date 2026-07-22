Gobierno revisará escuelas militarizadas tras muerte de Dafne

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Tamaulipas investigar a fondo la muerte de Dafne, una menor que falleció el pasado viernes durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, además de revisar la operación de las escuelas con este modelo educativo en la entidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que estos planteles no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), sino que corresponden a centros educativos estatales que adoptan una formación basada en disciplina militar.

"No dependen de la Secretaría de la Defensa, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros. Y hacerse justicia, obviamente en este caso", declaró.

Sheinbaum sostuvo que corresponde a las autoridades estatales esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor, determinar posibles responsabilidades y garantizar que el caso no quede impune.

Debate sobre regulación y supervisión de academias militarizadas

El pronunciamiento presidencial se da mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación sobre la muerte de Dafne, ocurrida durante un campamento organizado por una academia militarizada en Ciudad Madero.

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El caso ha provocado exigencias de familiares y de distintos sectores para reforzar la supervisión de instituciones que ofrecen formación con disciplina castrense, especialmente cuando desarrollan actividades con menores de edad.

Las declaraciones de Sheinbaum colocan el foco en la regulación de estos centros educativos, cuya operación corresponde a las autoridades estatales y no a las Fuerzas Armadas, al tiempo que abren el debate sobre los mecanismos de vigilancia y seguridad aplicados durante entrenamientos y campamentos.