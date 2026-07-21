Caso Dafne da un giro: confirman asfixia, investigan feminicidio y buscan una ley con su nombre

Lo que empezó como un campamento de verano terminó convirtiéndose en una historia que tiene a una familia y a todo México buscando respuestas.

Dafne Zapata Quintos Martínez tenía 13 años y como muchos adolescentes, llegó a la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, con la idea de vivir una experiencia de disciplina, formación y aprendizaje.

Pero pocos días después, su nombre comenzó a aparecer en las noticias por una razón completamente distinta: Dafne había muerto dentro de las instalaciones.

Desde entonces, una pregunta no ha dejado de repetirse:

¿Qué ocurrió realmente durante las últimas horas de vida de Dafne?

En Ovaciones te contamos cómo avanzó la investigación que dio un giro que cambió por completo el caso .

Dafne no murió por una caída: Fiscalía confirma asfixia e investiga feminicidio

Después de que inicialmente se hablara de una posible caída y una emergencia médica, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que la adolescente murió por asfixia.

Además, informó que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, una clasificación que obliga a las autoridades a analizar si la muerte de Dafne estuvo relacionada con una agresión por razones de género.

Con esta actualización, la historia dejó de ser vista únicamente como un posible accidente y ahora las autoridades buscan reconstruir qué pasó dentro de la academia antes de que la adolescente perdiera la vida.

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La última vez que Dafne habló con su mamá

Antes de que todo cambiara, la familia de Dafne recibió una señal que parecía indicar que solo había sufrido un accidente.

Su mamá, Alejandra Quintos, recibió un video enviado por personal de la academia donde aparecía la adolescente con lesiones en el rostro: un golpe en el labio, una herida en la frente y raspaduras en la nariz.

En ese momento, Dafne intentó tranquilizarla con un mensaje que hoy duele todavía más:

"Hola mami, me caí, no me vayas a subir a tus estados, estoy bien porque no ando modo reina".

La familia creyó que se trataba de una situación que podía pasar.

Pero horas después llegó la noticia que ninguna madre espera: Dafne había muerto.

¿Qué dijo la academia sobre lo ocurrido?

Luego de la muerte de la adolescente, la dirección de la Academia Militarizada Marina Doenitz dio una versión en la que señaló que Dafne habría sufrido una emergencia médica.

De acuerdo con lo declarado por el director del plantel, la joven habría estado en reposo después de la caída y posteriormente habría perdido el conocimiento mientras se bañaba.

El responsable de la academia aseguró que solicitaron apoyo médico, pero cuando llegaron los paramédicos Dafne ya no tenía signos vitales.

Ahora, esa versión forma parte de la investigación que realizan las autoridades.

El caso Dafne abre debate: buscan impulsar una propuesta de ley

Mientras la familia exige justicia, también busca que la muerte de Dafne no quede solo como un caso más.

Por eso anunció la creación de la llamada "Ley Dafne", una propuesta que busca establecer reglas más estrictas para academias militarizadas, campamentos de verano e instituciones privadas donde participan menores.

La iniciativa plantea prohibir prácticas como:

Novatadas .

. Castigos físicos.

Ejercicios excesivos que pongan en riesgo la integridad de menores .

. Prácticas de " disciplina " que puedan convertirse en violencia .

" que puedan convertirse en . Cualquier forma de maltrato dentro de instituciones que tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes.

La intención, según la familia, es que exista una mayor supervisión y que ningún otro menor pase por una situación similar.

"En cuatro días me mataron a mi hija": la exigencia de la mamá de Dafne

Durante movilizaciones para pedir justicia, Alejandra Quintos señaló que busca que el caso sea investigado correctamente y que no quede impune.

La madre de Dafne ha insistido en que su hija sufrió violencia y pidió que las autoridades revisen todos los elementos de la investigación.

Dafne se convirtió en un llamado de atención

La historia de Dafne dejó de ser únicamente la tragedia de una familia.

Su caso abrió una discusión sobre cómo se supervisan los espacios donde padres y madres confían a sus hijos buscando disciplina, formación o nuevas experiencias.

Mientras la Fiscalía continúa investigando, la pregunta sigue siendo la misma desde el primer día:

¿Qué pasó realmente con Dafne dentro de la academia?