Charlan Sheinbaum y Trump sobre seguridad y comercio

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos revisaron la agenda bilateral en materia de seguridad y comercio.

La mandataria describió el intercambio como cordial y afirmó que ambas partes coincidieron en mantener comunicación directa.

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió la mandataria.

El mensaje confirma la continuidad del canal político entre ambos gobiernos en dos de los asuntos centrales de la relación bilateral.

Sheinbaum también informó que ambos acordaron una nueva conversación y la continuidad del diálogo con integrantes del equipo del gobierno estadounidense que visitarán México en fecha próxima.

Sin embargo, en la declaración no se precisó nombres de funcionarios, calendario ni agenda formal para ese encuentro.

La conversación ocurre en un momento en que México y Estados Unidos mantienen coordinación permanente en seguridad regional, control fronterizo, combate al tráfico de drogas y cooperación institucional.

El componente comercial también mantiene peso estratégico por la integración económica entre ambos países y la vigencia de los mecanismos de diálogo bilateral.