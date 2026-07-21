Ciberataque al gobierno de Sinaloa expone información de casi un millón de habitantes

En cuestión de días, una serie de ataques contra plataformas digitales de gobiernos en Sinaloa encendió las alertas sobre la seguridad de los datos personales que millones de ciudadanos entregan a las autoridades.

La información que comenzó a circular en espacios utilizados por ciberdelincuentes incluye registros fiscales, laborales, patrimoniales y de contacto, mientras crece la presión para aclarar qué ocurrió realmente con los sistemas afectados.

En Ovaciones te decimos qué información se vio afectada ante este ciberataque en diversos sitios del gobierno de Sinaloa, así como la respuesta de las autoridades.

Imagen: @ivillasenor 'X'



Hackean sistemas del gobierno de Sinaloa

De acuerdo con información difundida por el periodista especializado en tecnología e internet Ignacio Gómez Villaseñor, al menos cuatro plataformas gubernamentales de Sinaloa habrían sido vulneradas en un periodo de aproximadamente tres días por el colectivo identificado como Hackers$ Crew.

El grupo ha sido relacionado con ataques previos contra sistemas de gobiernos estatales y municipales.

La información expuesta alcanzaría a casi un millón de personas y habría comenzado a difundirse en canales de Telegram y otros espacios vinculados con la ciberdelincuencia.

Entre los sistemas señalados se encuentran plataformas de la Hacienda Municipal de Culiacán, el Ayuntamiento de Culiacán, el portal de Avalúos y Catastro de Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

El caso se suma a una serie de incidentes que han colocado a distintas instituciones públicas mexicanas bajo presión por la protección de bases de datos.

Villaseñor también reportó nuevos ataques relacionados con la nómina del Ayuntamiento de Mazatlán y presunta información de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Mazatlán.

En uno de los casos más recientes, el periodista señaló la existencia de una carpeta de gran tamaño con cientos de miles de archivos PDF correspondientes a recibos de nómina de trabajadores municipales. La información, según lo difundido, incluiría documentos correspondientes a los periodos 2025 y 2026.

| GRAVE CRISIS EN SINALOA: SUMAN SEIS GRAVES HACKEOS EN MENOS DE UNA SEMANA



El grupo cibercriminal Hackero$ continúa atacando los sistemas del estado de @sinaloagobmx y de municipios como @AyuntamientoCLN (Culiacán).



Después de haber expuesto los datos de más de un millón de... pic.twitter.com/iqOoPrNsOr — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) July 22, 2026

¿Qué información se filtró tras el ciberataque a Sinaloa?

El alcance de la presunta filtración abarca diferentes tipos de información personal y laboral. Entre los datos señalados se encuentran:

Padrón de contribuyentes de Culiacán : cerca de 817 mil registros , con información fiscal, datos de contacto, domicilios y referencias relacionadas con cuentas o convenios municipales.

Nómina del Ayuntamiento de Culiacán : información de alrededor de 20 mil empleados municipales , con datos salariales y, según los reportes, información bancaria.

Portal de Avalúos y Catastro : registros de aproximadamente 84 mil 200 propietarios y peritos valuadores, además de datos relacionados con propiedades, superficies y valores catastrales.

SEPyC : información de cerca de 45 mil docentes y trabajadores administrativos , incluyendo datos personales, laborales y académicos, así como números telefónicos y domicilios particulares.

Ayuntamiento de Mazatlán : una filtración reportada de cientos de miles de recibos de nómina en formato PDF, con información laboral y datos asociados al timbrado fiscal .

ASIPONA Mazatlán: presuntos datos de trabajadores y servicios relacionados con facturación y clientes, incluyendo información laboral y elementos técnicos de infraestructura.

La combinación de bases de datos de este tipo puede aumentar el riesgo de fraude, suplantación de identidad, extorsión y ataques dirigidos.

Por ejemplo, un registro laboral puede revelar dónde trabaja una persona, mientras que una base fiscal o catastral puede aportar información sobre su domicilio, patrimonio o capacidad económica.

Además, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor reportó un ataque previo contra el portal de Salud del Ayuntamiento de Culiacán, en el que presuntamente habrían quedado expuestos datos médicos de miles de personas.

| HACKEO MASIVO EN CULIACÁN Y SINALOA: MILLONES DE DATOS EXPUESTOS QUE PODRÍAN LLEGAR AL CRIMEN ORGANIZADO



En solo 72 horas, ciberdelincuentes habrían robado y difundido datos fiscales, patrimoniales y personales de más de un millón de ciudadanos y empleados públicos.



RFC,... pic.twitter.com/SWIgtlH7Wi — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) July 21, 2026

¿Qué dijeron las autoridades de Sinaloa?

El Ayuntamiento de Culiacán negó que sus páginas oficiales hubieran sido vulneradas.

La alcaldesa interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, aseguró hace algunos días que los portales institucionales son monitoreados de forma permanente y que no se habían registrado afectaciones.

"En las páginas del Ayuntamiento oficiales no han sufrido ningún tipo de ataque. Las páginas las estamos cuidando y monitoreando a diario, son páginas que son seguras", declaró al término de la sesión ordinaria de Cabildo del pasado sábado, de acuerdo con información de Noroeste.

Suman 7 ciberataques en Sinaloa, en menos de un mes, y las autoridades —tanto estatales como municipales— no dicen absolutamente nada.



Hablamos de datos de más de un millón de personas que habitan una zona con fuerte presencia del crimen organizado. ¿Nadie se pronunciará? pic.twitter.com/ZVhvj0Wzi1 — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) July 22, 2026

Sinaloa ya tenía antecedentes de filtraciones de datos

El caso también ocurre después de otros incidentes reportados contra sistemas municipales de Sinaloa.

En diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Ahome fue señalado por una vulneración en la que habrían quedado expuestos datos como CURP, RFC, teléfonos y correos electrónicos personales.

La sucesión de incidentes ha puesto nuevamente bajo la lupa la ciberseguridad de las instituciones públicas y la forma en que las autoridades informan a la ciudadanía cuando existe una posible exposición de datos personales.

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