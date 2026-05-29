¿Quieres romper un Récord Guinness? Así puedes participar en la "Ola Más Grande del Mundo"

La Ciudad de México lanzó una convocatoria para que miles de personas participen en "La Ola Más Grande del Mundo", un evento con el que se busca imponer un Récord Guinness rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Gobierno capitalino anunció que la actividad se realizará el próximo 6 de junio sobre Paseo de la Reforma, en un recorrido que abarcará del Ángel de la Independencia a la Glorieta del Caballito.

La convocatoria está abierta al público en general y la participación es gratuita. El registro puede realizarse a través del sitio oficial habilitado para la actividad:

https://mexicocity.cdmx.gob.mx/la-ola-mas-grande-del-mundo/

El objetivo es reunir a cientos de miles de personas para conmemorar los 40 años de la famosa "ola" que se popularizó durante el Mundial de México 1986 y que posteriormente se convirtió en una tradición en estadios de todo el mundo.