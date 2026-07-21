Impulsan ley para blindar la salud mental; crisis ya alcanza a dos de cada tres adolescentes

El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en México y en la Ciudad de México dos de cada tres adolescentes de entre 12 y 17 años presentan algún grado de malestar emocional, problemática por la que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enviará al Congreso capitalino una iniciativa para elevar el bienestar emocional a rango constitucional.

Clara Brugada impulsa iniciativa para bienestar emocional en CDMX

Al encabezar la clausura del primer ciclo escolar de la estrategia "Vida Plena, Corazón Contento", en el plantel Coyoacán del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), al señalar que ese nivel de afectación representa a casi medio millón de adolescentes en la capital, indicó que más de la mitad de las consultas psicológicas de este sector están relacionadas con ansiedad o depresión.

Por lo anterior, explicó que la reforma reconocerá el bienestar emocional como un derecho humano y obligará al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar una política pública integral de salud mental.





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La iniciativa también incorporará el derecho de las juventudes a recibir de manera gratuita servicios de prevención, acompañamiento, escucha, orientación y atención psicológica dentro de sus escuelas. Precisó que la propuesta retoma recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF para acercar estos servicios a los planteles educativos.

Creación del Sistema de Bienestar Emocional en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno anunció además el envío de una segunda iniciativa al Congreso local para crear el Sistema de Bienestar Emocional de la Ciudad de México, el cual coordinará a las instituciones responsables de la atención en salud mental, establecerá una red territorial de servicios, impulsará mecanismos comunitarios de prevención y desarrollará estrategias para atender emergencias emocionales.

Indicó que con ambas iniciativas se busca elevar el bienestar emocional a rango constitucional, consolidar una política pública permanente en materia de salud mental y garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a atención psicológica oportuna y gratuita.

Brugada Molina informó que durante el primer ciclo escolar de "Vida Plena, Corazón Contento" fueron desplegados 200 psicólogas, psicólogos y especialistas en salud mental en mil 111 escuelas públicas, donde realizaron más de 22 mil actividades, entre talleres, jornadas, asambleas, diálogos y capacitaciones.

La estrategia, aseguró, alcanzó a más de un millón de personas, entre estudiantes, madres y padres de familia, tutores, docentes y personal directivo, además de generar casi 13 mil acompañamientos individuales que permitieron identificar y canalizar a jóvenes con distintos factores de riesgo a servicios médicos especializados.

Como resultado de ese trabajo, detalló que se atendieron 471 emergencias sociales. De ellas, alrededor de 190 estuvieron relacionadas con problemas de salud mental, principalmente ansiedad y depresión; además se identificaron 147 casos de riesgo suicida, 45 de violencia sexual y 43 asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

En este sentido, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Flora Gasman Zylbermann, dijo que entre las sustancias que se detectaron principalmente es el consumo de cannabis y otros estimulantes, además de alcohol y tabaco, por lo que aseguró que todos los estudiantes involucrados reciben atención y seguimiento especializado.

Por lo anterior dijo que con la detección temprana de estos casos permite intervenir de manera oportuna para prevenir que las afectaciones emocionales, el riesgo suicida, la violencia sexual o el consumo de sustancias se agraven, además de garantizar que los estudiantes continúen con atención profesional.