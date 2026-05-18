Claudia Sheinbaum no acudirá a un solo juego del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que no asistirá a ningún partido de la Copa del Mundo 2026, incluida la inauguración del torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca en el que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica.

La mandataria fue clara al señalar que su decisión es definitiva:

"No voy a ir a ningún partido, ni al inaugural ni a ningún otro partido".

Esto incluye el duelo inaugural del seleccionado azteca contra Sudáfrica, previsto para el 11 de junio en la capital del país.

Durante la misma conferencia, la presidenta reveló que el Rey de España, Felipe VI, visitará México para presenciar el partido entre Uruguay y España, que se disputará el viernes 26 de junio en el Estadio Akron en Guadalajara. Sin embargo, Sheinbaum indicó que no se reunirá con el monarca en ese encuentro.

En el caso del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien también asistirá al partido inaugural, Sheinbaum le extendió una invitación alternativa:

"Le comenté que no voy a ir al partido, pero está bienvenido a que venga a Palacio Nacional y que aquí platiquemos de la relación entre Sudáfrica y México".

Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. ❮ ❯

La Presidencia no ha dado más detalles sobre los motivos de esta decisión. En redes sociales circularon comentarios que sugieren que la ausencia podría deberse al temor a una posible rechifla por parte de los aficionados, aunque Sheinbaum no hizo ninguna mención al respecto.