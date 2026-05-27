Destaca Sheinbaum vínculo con BTS tras visita a Palacio Nacional

Al informar que BTS publicó un video inédito sobre su visita a Palacio Nacional, encuentro que surgió tras gestiones del gobierno mexicano para acercar nuevamente al grupo con su audiencia en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum relató que el contacto se dio luego de expresar al gobierno de Corea del Sur el interés de seguidores mexicanos por una nueva presentación de la agrupación.

Explicó que, ante la alta demanda de boletos y las quejas de fans que no lograron asistir a conciertos previos, su administración buscó apoyo diplomático para facilitar un nuevo acercamiento.

A partir de ese intercambio, la productora del grupo estableció comunicación con la Secretaría de Cultura y se planteó la posibilidad de una visita a Palacio Nacional para convivir con seguidores.

Sheinbaum describió a los integrantes de BTS como "jóvenes muy sencillos, nada pretenciosos", y señaló que mostraron entusiasmo durante el recorrido.

"Se impresionaron de Palacio Nacional, se sacaban fotos por todos lados".

Añadió que el grupo también se emocionó al observar la respuesta de sus seguidores congregados en el Zócalo.

La mandataria vinculó parte de la popularidad de BTS con el contenido de sus mensajes públicos. Señaló que, antes de conocer mejor al grupo, no dimensionaba su alcance, pero identificó que sus mensajes hacia el público son positivos, además de su propuesta artística. Recordó que el fenómeno del k-pop mantiene una presencia consolidada en México y moviliza a una base amplia de seguidores.

A casi un mes de su paso por México, la agrupación surcoreana BTS volvió a encender el entusiasmo de sus seguidores tras publicar un video inédito de su encuentro con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

El material revela momentos no vistos de la visita y refuerza el vínculo del grupo con su base de fans mexicana.

El video, de poco más de cinco minutos, documenta parte de la visita que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook realizaron al recinto histórico un día antes de su primer concierto en el Estadio GNP.

Las imágenes muestran a los integrantes durante un recorrido por el Centro Histórico y dentro de algunas de las áreas más emblemáticas del inmueble.

Uno de los momentos centrales del material ocurre frente al mural Epopeya del Pueblo Mexicano, de Diego Rivera, donde los artistas observan con atención la obra e intercambian comentarios sobre el arte y la historia de México.

La grabación también incluye fragmentos de su conversación con Sheinbaum, quien habló con los integrantes principalmente en inglés y recordó la última visita del grupo al país, ocurrida hace ocho años.

El video también resolvió una de las dudas más comentadas entre ARMY, la comunidad de seguidores de BTS. En la grabación se explica cómo surgió la decisión de interpretar "Airplane Pt. 2" como canción sorpresa durante su gira "ARIRANG", una elección que había generado especulación entre sus fans desde el inicio de la serie de conciertos.