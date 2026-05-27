Sheinbaum mantiene diálogo comercial con EU pese a cambio de agenda

Al precisar que la reunión prevista con el representante comercial de Estados Unidos no se canceló de fondo, sino que cambió de formato por ajustes en la agenda del funcionario estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que el diálogo bilateral comenzó este miércoles con la Secretaría de Economía y el equipo mexicano designado para la negociación.

Detalló que en la mesa participan el embajador designado de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, designado de México en Estados Unidos, Julio Berdegué, Diana Alarcón, Altagracia Gómez, encargada de la coordinación con empresarios mexicanos y otros sectores nacionales. Añadió que también acuden empresarios estadounidenses como parte de las conversaciones económicas.

Sheinbaum explicó que la noche previa el representante Comercial de Estados Unidos Jamieson Greer habló con el secretario de Comercio de Estados Unidos y que este miércoles fue llamado a una reunión de gabinete por el presidente Donald Trump, razón por la cual aún se definía su participación presencial.

Precisó que incluso se prevé una reunión virtual con autoridades estadounidenses para mantener activo el intercambio.

“Sigue muy bien el diálogo”, afirmó la mandataria al descartar un freno en las conversaciones.

Aclaró que el encuentro que contemplaba en Palacio Nacional no buscaba cerrar un acuerdo específico, sino recibir al funcionario estadounidense como gesto diplomático. “Yo ya me reuní con él”, recordó al señalar que existía comunicación previa entre ambas partes.

La presidenta indicó que el funcionario estadounidense atenderá otros compromisos, sostendrá encuentros con el secretario Marcelo Ebrard, viajará posteriormente a Estados Unidos y podría reincorporarse después a la agenda bilateral. El mensaje busca mostrar continuidad en la relación económica con Washington en un momento clave para la interlocución comercial entre ambos gobiernos.