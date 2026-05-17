Pronóstico del tiempo este 17 de mayo de 2026: ¿Lloverá en CDMX?

Sabemos que vivir en CDMX es sinónimo de tener que estar preparado para todo tipo de clima, pero estar en temporada de calor y en época de lluvias al mismo tiempo es un nuevo reto desbloqueado. Por eso, para que te anticipes al clima de hoy, te dejamos el pronóstico del tiempo.

El pronóstico del tiempo para este domingo 17 de mayo, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de mínimo 18°C y máximo 30°C para las 4 de la tarde. Mayoritariamente habrá un clima soleado. También se esperan algunos vientos y lluvias conforme avance el día. Así que puedes ir sacando el paraguas.

Las ráfagas de viento van de los 5 a los 17 kilómetros por hora. Además, también se esperan lluvias de leves a moderadas con riesgo de intensas, como la de anoche. En el caso del norte del país, se esperan condiciones de precipitación. Por lo que las lluvias podrían hacerse presentes.

Condiciones de cielo y #Temperaturas máximas pronosticadas para este día, en las diferentes regiones de #México ?? pic.twitter.com/7C4sM7ziFR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 17, 2026

Clima en CDMX y Edomex

En Toluca, se mantiene el riesgo de chubasco. El cielo está mayormente nublado y se esperan lluvias de moderadas a torrenciales. Sin embargo, en el resto del estado de México, hay clima mayormente soleado con un riesgo de precipitaciones de 35%-45%. Así que tampoco, es recomendable salir sin sombrilla.

La temporada de ciclones y temporales está afectando indirectamente a la Ciudad de México. Así que las lluvias se esperan a partir de las 6 de la tarde y alrededor de las 9 de la noche.

Clima en Puebla

En el caso del estado de Puebla, la temperatura estará entre los 23 y 27°C, con una humedad de 52% y la posibilidad de lluvias del 50% para hoy y 75% para el miércoles. Así que saca la sombrilla para el sol o la lluvia para estar listo para cualquier cambio en el pronóstico del clima.