Desapariciones, soberanía, el pato Merlín y acusaciones de narcopolítica, imponen debate en la sesión de la Comisión Permanente

El

el pato Merlín, las madres buscadoras, las acusaciones de presuntos vínculos contra funcionarios de

con el narcotráfico y los señalamientos sobre soberanía nacional se colaron en la sesión de la

, donde legisladores del oficialismo y la oposición intercambiaron acusaciones sobre seguridad, desapariciones, infraestructura y la actuación de gobernadores morenistas y panistas.

Debate en la Comisión Permanente entre Morena y oposición

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, tuvo que intervenir para pedir institucionalidad y evitar expresiones ofensivas luego de que la senadora panista Lilly Téllez citara declaraciones atribuidas a Carlos Monsiváis sobre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y asegurara que del supuesto "amasiato" entre ambos nació Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial y actual coordinador de Asesores de la Presidencia, comentario que generó reclamos de legisladores oficialistas y una moción de orden del senador Gerardo Fernández Noroña.

La discusión comenzó cuando senadores y diputados de Morena defendieron la organización del Mundial y destacaron el ambiente que vive el país durante la competencia.

En respuesta, la senadora priista Anabell Ávalos Zempoalteca acusó al gobierno federal de utilizar el torneo para distraer la atención de problemas como la inseguridad, la falta de medicamentos y las desapariciones, además de ironizar con la presencia del pato Merlín en la conferencia matutina presidencial al afirmar que el gobierno incluso busca colgarse de la fama de un pato porque "en el gobierno se hacen patos".

La respuesta del oficialismo llegó. El senador morenista Óscar Cantón Zetina rechazó los señalamientos opositores y afirmó que quienes anticiparon escenarios de violencia, caos y desorganización durante el Mundial se equivocaron. Sostuvo que el país ha mostrado capacidad para recibir visitantes y organizar un evento de escala internacional, mientras que el diputado Gabino Morales Mendoza defendió los niveles de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y acusó a la oposición de desear el fracaso del gobierno federal.

Acusaciones sobre soberanía y vínculos con el narcotráfico

La discusión se trasladó después a temas de seguridad y desapariciones. El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, advirtió que el ambiente generado por el Mundial no debe hacer olvidar problemas como la violencia y mencionó el asesinato del ciclista poblano Cuitláhuac Muñoz Almaguer durante un asalto.

También reclamó el incumplimiento de compromisos asumidos con habitantes de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán.

Más adelante, la senadora del Partido del Trabajo, Lizeth Sánchez García, defendió la posición de México frente a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y aseguró que el país llega fortalecido al proceso de negociación, mientras legisladores de oposición cuestionaron los resultados de la política económica y de seguridad del gobierno federal.

Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 23 de junio de 2026. https://t.co/rMB5fQgP6b — Senado de México (@senadomexicano) June 23, 2026

Los intercambios subieron de tono cuando legisladores de Morena y del Partido del Trabajo retomaron las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien pidió que el gobierno mexicano entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que responda ante las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La diputada petista Mary Carmen Bernal Martínez sostuvo que esos posicionamientos vulneran la soberanía nacional y planteó la posibilidad de impulsar un juicio político contra la mandataria estatal. En la misma discusión también fueron mencionados los cuestionamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, relacionados con el retiro de su visa estadounidense.

La respuesta corrió a cargo del coordinador priista Rubén Moreira Valdez, quien rechazó las acusaciones de traición a la patria lanzadas desde el oficialismo y sostuvo que los verdaderos agravios al país son la falta de atención a las madres buscadoras, el incumplimiento de compromisos con el magisterio y diversos pendientes legislativos.