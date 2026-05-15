La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX activó alerta amarilla por temperaturas de hasta 31°C en ocho alcaldías, con lluvias ligeras y aisladas.
SGIRPC activa alerta amarilla por altas temperaturas en CDMX
Por: admin
Desde hace 2 semanas México enfrenta una onda de calor en gran parte del territorio nacional y cuando creíamos que ya estaba llegando a su final, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que no es así y que seguirá afectando a algunos estados del norte, centro y sur del país.
Sin embargo en CDMX, al parecer convergerán ambos climas: Lluvia y calor. Por medio de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que se activará la alerta amarilla por temperaturas altas en la capital, pues se esperan temperaturas de hasta 31°C en las alcaldías:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero (GAM)
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
En general, aunque hay probabilidades de lluvia, las condiciones pueden ser limitadas y se esperan lluvias ligeras y aisladas, especialmente en la tarde, ya que predominará el ambiente caluroso y cielo despejado.
Estados más afectados por la onda de calor en México
Los estados que más padecerán debido a la onda de calor con incluso más de 35°C este viernes son: Nuevo León, Puebla, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
Sin embargo, además de la onda de calor, se espera el ingreso de humedad en el país. Esta condición, provocará lluvias y chubascos en algunas zonas como Chiapas, Michoacán y otros estados como Puebla durante el transcurso del día este 15 de mayo de 2026.
Por su parte, en el Estado de México, se espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 9 a 11°C. También, se pronostican rachas de viento de 10 a 20 km/h con riesgo de llegar a 40 km/h.
Temporada de ciclones 2026
Adicionalmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que este año se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales. Ante el inicio de la temporada de ciclones tropicales 2026, las autoridades federales, ya reforzaron medidas preventivas desde el pasado 14 de mayo.
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