SGIRPC activa alerta amarilla por altas temperaturas en CDMX

Desde hace 2 semanas México enfrenta una onda de calor en gran parte del territorio nacional y cuando creíamos que ya estaba llegando a su final, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que no es así y que seguirá afectando a algunos estados del norte, centro y sur del país.

Sin embargo en CDMX, al parecer convergerán ambos climas: Lluvia y calor. Por medio de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que se activará la alerta amarilla por temperaturas altas en la capital, pues se esperan temperaturas de hasta 31°C en las alcaldías:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

En general, aunque hay probabilidades de lluvia, las condiciones pueden ser limitadas y se esperan lluvias ligeras y aisladas, especialmente en la tarde, ya que predominará el ambiente caluroso y cielo despejado.

Onda de calor afectará a estos estados de la república. Foto: X @conagua_clima ❮ ❯

Estados más afectados por la onda de calor en México

Los estados que más padecerán debido a la onda de calor con incluso más de 35°C este viernes son: Nuevo León, Puebla, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Sin embargo, además de la onda de calor, se espera el ingreso de humedad en el país. Esta condición, provocará lluvias y chubascos en algunas zonas como Chiapas, Michoacán y otros estados como Puebla durante el transcurso del día este 15 de mayo de 2026.

Por su parte, en el Estado de México, se espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 9 a 11°C. También, se pronostican rachas de viento de 10 a 20 km/h con riesgo de llegar a 40 km/h.

Temporada de ciclones 2026

Adicionalmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que este año se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales. Ante el inicio de la temporada de ciclones tropicales 2026, las autoridades federales, ya reforzaron medidas preventivas desde el pasado 14 de mayo.