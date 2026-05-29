Concluye primera ronda de negociaciones entre México y EU rumbo a la revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía informó que este viernes concluyó la ronda de negociaciones con Estados Unidos rumbo a la revisión del tratado comercial con Canadá (T-MEC), en un ambiente "constructivo y de diálogo franco".

"Concluimos la ronda de conversaciones con la delegación estadounidense de USTR (Ofcina del Representante Comercial de Estados Unidos) encabezada por Jeffrey Goettman. El 16 de junio iremos a Washington y el 20 de julio de nuevo en Ciudad de México", destacó.

Por su parte, como parte de su comunicación oficial la Secretaría de Economía compartió un video de Marcelo Ebrard sobre los temas que fueron abordados.

"Hablamos de reglas de origen, del sector automotriz y de cómo podemos integrarnos más y mejor entendernos mutuamente", comentó.

De acuerdo con el funcionario federal, "hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y una muy cordial conversación". Y agregó que "ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión como está previsto con nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá".

Concluye ronda de conversaciones con USTR relativa a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/dYvzHo0ksC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 29, 2026

La dependencia del gobierno federal destacó que México y Estados Unidos "avanzan con diálogo cordial". La próxima reunión será el 16 de junio en Washington, D.C.

¿De qué más hablaron en las negociaciones?

Tras tres días de conversaciones en lo que fue la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los gobiernos estadounidense y mexicano intercambiaron opiniones sobre reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, y la seguridad económica de la región.

Tras concluir la ronda realizada del 27 al 29 de mayo, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, dijo, a su salida de la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, alrededor de las 13 horas:

"Tuvimos reuniones muy productivas" con el equipo negociador mexicano.

Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante los tres días se abordaron los temas de "reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente".

"Los siguientes pasos son, el 16 de junio tenemos que ir a Washington, nos corresponde la segunda ronda que vamos a tener, y ya tenemos prevista la del 20 de julio, que va a tener lugar aquí en México", añadió.

En un video mensaje que envió a medios, tras cancelar la conferencia de prensa que pretendía dar este viernes, Ebrard añadió que "ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión".