Confirma Sheinbaum congelamiento de cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Al informar que el congelamiento de cuentas al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, respondió a un mecanismo preventivo derivado de la relación operativa entre el sistema bancario mexicano y el estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum informó aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no abrió una investigación propia sobre el caso.

Sheinbaum explicó que la medida no obedeció a una indagatoria iniciada por autoridades mexicanas, sino a protocolos automáticos que se activan cuando existe una acción judicial del otro lado de la frontera con posibles implicaciones financieras.

"Van a sacar un comunicado. Planteé que es de una manera preventiva. Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF", explicó.

La mandataria insistió en que el funcionamiento del sistema financiero internacional obliga a activar controles de cumplimiento cuando surgen alertas judiciales con alcance transfronterizo.

Subrayó que el caso no debe interpretarse como una acción unilateral de la UIF ni como una determinación anticipada de responsabilidad penal. "No es que la UIF esté investigando", puntualizó al adelantar que la dependencia explicaría formalmente el procedimiento.

El episodio ocurre en medio de la presión política y mediática por investigaciones abiertas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre operadores políticos y estructuras criminales en Sinaloa, lo que elevó el escrutinio sobre eventuales repercusiones financieras en México.

En México, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se eligen por el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. https://t.co/FnLYaaXzwo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 18, 2026

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