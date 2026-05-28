Aprueban elevar a rango constitucional la menstruación digna

El Congreso de la Ciudad de México aprobó elevar a rango constitucional el derecho humano a la menstruación digna como parte integral de los derechos a la salud sexual y reproductiva, garantizando que las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes cuenten con acceso a información adecuada, servicios de salud, infraestructura sanitaria e insumos necesarios para la gestión menstrual en condiciones de dignidad, igualdad y no discriminación.

Congreso CDMX reconoce derecho a menstruación digna

El dictamen avalado por unanimidad busca visibilizar la menstruación como un asunto de salud pública y derechos humanos eliminando los estigmas y barreras estructurales que históricamente han limitado el ejercicio pleno de los derechos de las personas menstruantes, especialmente aquellas que pertenecen a grupos prioritarios.

La iniciativa de las diputadas de Morena Valentina Valia Batres Guadarrama, Xóchitl Bravo Espinosa, Miriam Valeria Cruz Flores, Leonor Gómez Otegui y Cecilia Vadillo Obregón, busca concientizar a la sociedad sobre la relación entre la menstruación y la salud e higiene, así como eliminar tabúes y estigmas en torno a este tema.

"A partir de ahora, todas las niñas, mujeres y personas menstruantes tienen el derecho a desarrollar el proceso biológico de la menstruación en condiciones dignas, seguras e informadas, pero sobre todo libres de toda violencia y discriminación motivadas por el género y los estereotipos", puntualizó la diputada Xóchitl Bravo.

Destacó que el 28 de mayo es el día instaurado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para impulsar el lema La Salud Menstrual es un Derecho.