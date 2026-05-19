El crecimiento económico de México sigue débil; habría crecido 0.3% en abril

La economía mexicana estaría iniciando el segundo trimestre de 2026 con debilidad, luego que, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que presentó el INEGI, creció apenas 0.3% mensual en abril pasado, tras el estancamiento de marzo (0.0 por ciento).

Dicho crecimiento estuvo impulsado por una ligera recuperación de la industria, toda vez que la producción industrial avanzaría 0.3% y los servicios 0.3 por ciento.

A tasa anual, la industria habría caído -1.00% en abril, una ligera mejoría después de la fuerte caída de -1.52% de marzo.

Mientras que los servicios y el comercio (actividades terciarias) habrían crecido 0.74% anual, ligeramente menor que el 0.84% de marzo; aún lejos del crecimiento de 2.10% de diciembre pasado.

Asimismo, el IOAE de marzo fue revisado ligeramente al alza, de -0.01% a 0.07% mensual.

Para el primer trimestre, esto implica una contracción del PIB de 0.71% trimestral, por lo que analistas económicos esperan que "la revisión a las cifras del primer trimestre muestre pocos cambios respecto a la estimación oportuna, cuando se publicó una contracción de 0.77% trimestral".

En abril 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima un aumento anual de 0.3% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

??-1.0% secundarias

?? 0.7% terciarias



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Proyecciones y análisis de expertos para 2026

A pesar del ligero crecimiento en el cuarto mes de este año, para los analistas económicos, la economía aún no muestra señales claras de recuperación sostenida.

En su análisis, el Grupo Financiero BASE, indica que, de observarse un crecimiento mensual de 0.0% en mayo y junio, "la actividad económica mostraría un rebote de 0.37% en el segundo trimestre".

Mientras que el análisis de Rodolfo Ostolaza, subdirector del área de Estudios Económicos de Banamex, indica que de materializarse los resultados de marzo del IOAE, durante el primer trimestre el IGAE habría crecido 0.1% anual, por debajo del crecimiento de 1.6% del cuarto trimestre de 2025.

"Para el primer trimestre de 2026 anticipamos una caída trimestral para el PIB del 0.7% (ligeramente menor a la estimación oportuna de INEGI de -0.8%). Proyectamos una mejoría en los determinantes del PIB, por lo que pronosticamos un crecimiento de 1.3% para todo 2026", dijo.