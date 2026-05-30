Xóchitl Gálvez ironiza sobre marcha de Morena en Chihuahua y respalda a Maru Campos

La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz lanzó críticas contra Morena y el Gobierno federal durante un evento de respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Al referirse a la movilización organizada por simpatizantes de Morena en Chihuahua, Gálvez ironizó sobre la asistencia al evento y aseguró que:

"Tuvo más asistentes el triunfo de Cruz Azul que la marcha de Morena en Chihuahua".

También expresó su respaldo a Maru Campos en medio de la controversia por la presunta presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense. Según Gálvez, existe un trato desigual por parte del Gobierno federal hacia la gobernadora.

"Así como la Presidenta dice que ignoraba la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, porque la Presidenta dice que no sabía, siendo ella quien tiene las facultades de Seguridad Nacional y migración, debería saber quién entra al país".

Sostuvo además que, si se acepta la versión de Sheinbaum respecto al desconocimiento de estos hechos, también debería considerarse la postura de la gobernadora de Chihuahua.

"A ella sí le creen y a la gobernadora no le creen. Creo que eso es medir con diferente rasero una misma situación".