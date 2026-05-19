Informe epidemiológico: ¿Cuántos casos de ébola y hantavirus hay en México?

Esta mañana, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 19 de mayo el secretario de salud, el Doctor David Kershenobich Stalnikowitz, presentó el informe epidemiológico relacionado con el hantavirus, golpe de calor y ébola.

El hantavirus es un grupo de virus que se transmite por ratones y roedores silvestres, que causan enfermedades respiratorias y renales graves, potencialmente mortales. Las vías de transmisión son: Por inhalación, contacto directo, mordedura y de persona a persona.

Al respecto, el secretario de salud, el Doctor David Kershenobich informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que existe una baja probabilidad de propagación y transmisión sostenida. Además, expuso las cifras de casos asociados al hantavirus.

México estaría preparado para enfrentar el hantavirus. Foto: Youtube @Gobierno de México ❮ ❯

Casos de hantavirus

Según el informe del secretario de salud "En el crucero que zarpó de Argentina, viajaban 147 personas de 23 países." Hasta el momento van:

11 casos asociados al brote

9 casos confirmados

2 casos sospechosos

3 defunciones

¿Cuántos casos de hantavirus hay en México?

Según el Doctor David Kershenobich, México estaría preparado para enfrentar cualquier amenaza relacionada con el hantavirus o ébola. Hasta el momento, nuestro país se mantiene sin ningún caso relacionado con el hantavirus.

Ébola

Con respecto al ébola, el secretario de salud, expuso que el sistema sanitario de México está preparado para enfrentar esta enfermedad, si se llegaran a presentar casos.

"Tendremos vigilancia estrecha de esas personas provenientes de Congo o Uganda. si alguien tiene sintomatología, estamos preparados para esos casos. Existe una alerta de viaje ya emitida" declaró el secretario de salud, David Kershenobich durante la Conferencia Matutina del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.