Caso Blanca Adriana: encuentran cuerpo femenino durante labores de búsqueda

Autoridades de Puebla investigan el hallazgo de un cuerpo femenino localizado en una barranca de Tlaxcala que podría corresponder a Blanca Adriana Vázquez Montiel, mujer reportada como desaparecida tras acudir a una clínica estética en la capital poblana.

La información fue dada a conocer por medios locales que señalaron que el hallazgo ocurrió durante las diligencias relacionadas con la búsqueda de la mujer de 37 años.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo presenta características similares a las de Blanca Adriana; sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su identidad, por lo que serán las pruebas forenses las que determinen si se trata de la víctima desaparecida.

El caso tomó relevancia luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que la mujer presuntamente fue sacada inconsciente de la clínica "Detox", ubicada en la zona de Zavaleta, y posteriormente subida a un Mini Cooper rojo por varias personas.

Días después, autoridades localizaron el vehículo presuntamente involucrado en los hechos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.