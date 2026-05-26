CURP Biométrico: así buscan modernizar la identificación oficial en México

El CURP Biométrico será una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población que incorporará datos biométricos de cada ciudadano con el objetivo de fortalecer los mecanismos de identificación oficial en México.

Este nuevo documento buscará modernizar los sistemas de validación de identidad y reducir casos de fraude, robo de identidad y falsificación de documentos.

¿Qué datos tendrá el CURP Biométrico?

El nuevo CURP incluirá información tradicional de identificación, pero además integrará elementos biométricos únicos de cada persona.

Entre los datos que podrían solicitarse se encuentran:

Fotografía del rostro

Huellas dactilares

Escaneo de iris

Firma electrónica

Datos personales básicos

¿Qué beneficios tendrá?

El CURP Biométrico permitirá agilizar procesos de validación de identidad tanto en trámites gubernamentales como digitales.

Entre los beneficios que se han mencionado destacan:

Reducir fraudes y robo de identidad

y Evitar falsificación de documentos

de documentos Agilizar trámites oficiales

oficiales Mejorar procesos de identificación digital

Facilitar acceso a servicios públicos y privados

públicos y privados Fortalecer mecanismos de seguridad y autenticación

Además, el documento podría funcionar en el futuro como una herramienta de identificación digital nacional para distintos servicios.

Algunos trámites podrían comenzar a solicitarlo

Autoridades han señalado que en los próximos meses algunos trámites oficiales podrían comenzar a requerir la actualización biométrica del CURP para validar la identidad de los ciudadanos.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para su implementación obligatoria a nivel nacional, dependencias gubernamentales ya trabajan en procesos de integración y digitalización de datos biométricos.

El documento podría convertirse gradualmente en un requisito para ciertos trámites administrativos, programas sociales, servicios de salud o validaciones digitales.

¿Conductores del Edomex podrían facilitar el trámite de la CURP biométrica?

En el Estado de México, autoridades informaron que existe un convenio entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) para que algunos datos utilizados durante el trámite de la licencia de conducir puedan emplearse en la actualización del CURP biométrico.

Sin embargo esto no ocurre automáticamente ni de manera obligatoria, los ciudadanos deberán otorgar su consentimiento por escrito para permitir el uso de sus datos personales y biométricos en este proceso.

Durante el trámite de la licencia de conducir ya se realiza la captura de fotografía, firma y otros elementos de validación de identidad, por lo que el convenio busca facilitar futuros procesos de actualización biométrica y digitalización de documentos oficiales.