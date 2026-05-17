Trasciende remoción de delegado de FGR en Sonora; a 8 días de su nombramiento

En las últimas 24 horas, trascendieron reportes surgidos este sábado 16 de mayo, donde se señala la remoción de Daniel Valdés Vera, apenas a 8 días después de su nombramiento como delegado interino de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, fuentes oficiales aún no lo han confirmado.

Valdés Vera fue designado tras la salida de Francisco Sergio Méndez. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con 24 años de carrera en la FGR.

Después de su presunta salida de Valdés Vera, Cecilia Xóchitl Loera habría sido designada como la encargada de despacho, de acuerdo con las fuentes citadas por la periodista Michelle Rivera a través de una publicación en la red social X.

Esta no sería la primera crisis de la Fiscalía General de la República en Sonora en 2025.

Crisis de la FGR de Sonora en 2025

En septiembre de 2025 circuló un a versión donde habían sido detenidos cinco agentes del Ministerio Público Federal junto con el entonces delegado Francisco Sergio Méndez, todos ligados a supuestas irregularidades en más de 100 carpetas de investigación relacionadas con tráfico de hidrocarburos.

Dicha captura habría ocurrido en la madrugada del pasado 7 de septiembre, ejecutada por los elementos de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), donde habría cinco expedientes presuntamente mal elaborados como pruebas del hecho.

En su momento, Méndez desmintió categóricamente la información en entrevista con reporteros locales del estado de Sonora. Además, negó que existiera alguna acción u orden en su contra y señaló que desconocía las razones de las versiones publicadas. Sin embargo, reconoció tener averiguaciones abiertas en materia de huachicol.

No hay información oficial

Al respecto de su permanencia en el cargo, aseguró que continuará en sus funciones, mientras la Fiscalía lo determina. Además, su aparición pública desmentiría la versión de su detención, a pesar de las dudas del manejo de expedientes vinculados con el huachicol, que no quedaron del todo. resueltas.