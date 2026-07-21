¿Pudieron evitar su muerte? Denuncian al Mecanismo de Protección por caso del periodista Manuel Moreno

Por las presuntas omisiones que habrían impedido proteger al periodista y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, desaparecido el 20 de junio y localizado sin vida a principios de julio, la organización Defensorxs presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra mandos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México y la titular de la unidad estatal de Guerrero, a quienes atribuye probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, negación del servicio público y abuso de autoridad.

Denuncia penal contra funcionarios del mecanismo de protección en Guerrero

La denuncia fue presentada por Carlos Escobedo Suárez, Dayra Guadalupe Hernández García, Leonardo Zúñiga Ayala y Jesús Roberto Hernández Juárez, integrantes de Defensorxs, contra Willy Arturo Hernández Alcocer, coordinador de Recepción de Casos y Reacción Rápida; Tobyanne Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Froylán Vladimir Enciso Higuera, coordinador ejecutivo nacional del mismo mecanismo, y María de Lourdes Martínez Cisneros, titular de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guerrero, además de quien resulte responsable.

En la denuncia, presentada ante la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; la fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa, y la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ruth Zenteno López, se atribuye a los funcionarios denunciados la omisión de adoptar medidas de protección para Manuel Alejandro Moreno Serna, pese a que el periodista había denunciado públicamente las amenazas que recibía por su trabajo periodístico y su labor en defensa del medio ambiente.

Investigación y solicitud de medidas por parte de la FEADLE

Como parte de las diligencias solicitadas, se pidió que la FEADLE atraiga la investigación por la posible relación del homicidio con el ejercicio periodístico de la víctima, incorpore la carpeta iniciada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, reconozca a sus familiares como víctimas indirectas, les otorgue medidas de protección y determine tanto la responsabilidad de los autores del crimen como las posibles omisiones de los funcionarios denunciados.

La denuncia relata que el comunicador desapareció el 20 de junio, después de publicar una serie de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades ambientales en la Costa Grande de Guerrero y que el 3 de julio fue localizado sin vida e identificado por las autoridades, hecho que motivó la presentación de la denuncia para que la FGR investigue tanto a los responsables del homicidio como la actuación de los servidores públicos encargados de brindarle protección.

De acuerdo con la querella, desde el 4 de marzo Moreno Serna había difundido en redes sociales las amenazas que recibía, entre ellas mensajes en los que le advertían que ya lo tenían ubicado y le exigían dejar de denunciar. Pese a esos antecedentes, los denunciados no habrían activado medidas urgentes para garantizar su seguridad.

Antes de su desaparición, el periodista documentó y difundió presuntas afectaciones al medio ambiente en la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo con la organización, en sus publicaciones denunció cambios irregulares de uso de suelo, obras que, aseguró, carecían de autorizaciones ambientales y la operación de empresas sin los permisos correspondientes en Zihuatanejo y el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca. También señaló la presunta responsabilidad de autoridades municipales en esos hechos.

Entre sus últimas publicaciones destacó un video difundido el 14 de junio, en el que denunció la construcción de un edificio en el muelle de Zihuatanejo de Azueta que, afirmó, no contaba con el estudio de impacto ambiental requerido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Seis días después, el 20 de junio, publicó otra denuncia sobre una empresa que presuntamente operaba sin autorización ambiental en la comunidad de La Saladita; ese mismo día se perdió contacto con él.

La denuncia también incorpora el pronunciamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que identificó a Manuel Alejandro Moreno Serna como periodista y defensor del territorio, el agua y el medio ambiente, además de reconocer que realizaba denuncias públicas sobre posibles actos de corrupción.