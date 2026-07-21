Denuncian goteras y fallas en Hospital general Xoco, pese a remodelación

Pese a que esta mañana el Gobierno de México la presidenta de México presentó el Plan Nacional de Infraestructura en Salud 2025-2030, con una inversión aproximada de 181 millones de pesos, trabajadores del Hospital General Xoco han denunciado fallas del inmueble a más de 1 mes de su remodelación.

Desde el pasado 10 de julio, algunos trabajadores del Hospital General Xoco denunciaron goteras en diferentes áreas como la de rayos X, la zona de red fría del banco de sangre e incluso en quirófanos. Sin embargo, esta mañana se sumaron a las quejas, las fallas de los elevadores.

Fue a través de redes sociales, donde diversos trabajadores de la salud han evidenciado tanto fallas en elevadores, como goteras y otros daños ocasionados por la humedad frente a la temporada de lluvias. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha rechazado la presencia de estas.

Goteras y fallas en elevadores

De acuerdo con información del medio Aristegui Noticias, un Oficio enviado por la Sección 21 del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, detalló que "el hospital quedó con fallas estructurales, en consecuencia de la remodelación, que fue realizada sin considerar las necesidades del servicio".

Médicos y personal de cocina del IMSS Bienestar, denunciaron a través de sus redes sociales, que se quedaron 10 minutos atrapados en los elevadores del Hospital General Xoco, confirmando que es verdad que existen fallas estructurales en las instalaciones del inmueble.

Es falso que el Hospital General Xoco haya suspendido servicios o interrumpido la atención médica.



La unidad opera con normalidad y mantiene acciones de mantenimiento, modernización y fortalecimiento de sus servicios.



Consulta la información completa en la siguiente tarjeta... pic.twitter.com/IKJe28M4jG — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) July 18, 2026

Esto se suma a las denuncias por insumos caducos y falta de medicamentos que se habían realizado en días pasados. Las imágenes que han circulado en redes sociales evidencia daños estructurales, por humedad, filtración de agua y hasta caída de plafones.