Madre buscadora denuncia amedrentaciones tras revelar presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno

La integrante de un colectivo de madres buscadoras que reportó el hallazgo de un predio en Lagos de Moreno, Jalisco, aseguró que ha recibido amenazas y actos de intimidación luego de denunciar públicamente que en el lugar operaba un crematorio clandestino.

A través de un video difundido en su cuenta de X, la activista acusó a las autoridades de intentar desacreditar el trabajo de las madres buscadoras al negar que el inmueble encontrado fuera utilizado para la incineración ilegal de cuerpos.

"Una forma de querer evadir la realidad de las autoridades es querer desmentir la labor de las madres buscadoras".

También afirmó que existen fotografías, videos y diversos indicios que, desde su perspectiva, sostienen la versión de que el sitio funcionaba como un espacio de reclutamiento y crematorio clandestino.

Presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno. ❮ ❯

Las declaraciones surgen luego de que autoridades señalaran que el predio localizado en no estaba catalogado oficialmente como un "crematorio clandestino" dentro de las investigaciones ministeriales.

Sin embargo, han señalado que el hecho de que jurídicamente no haya sido clasificado todavía bajo ese término no descarta que el lugar pudiera haber sido utilizado para procesar restos humanos, situación que deberá determinarse en investigaciones oficiales.

En su mensaje, la madre buscadora también denunció que ha recibido amenazas y represalias para evitar que continúe participando en búsquedas programadas para este fin de semana.

"Nos están amenazando, están queriendo hacer todo con tal de que ya no sigamos la búsqueda en esos lugares y no sigamos visibilizando la realidad".

Aseguró que algunas de las intimidaciones estarían relacionadas con la reducción de medidas de seguridad y protección para las integrantes del colectivo.

La activista señaló que continuará participando en labores de búsqueda pese a las amenazas, motivada por la desaparición de su hijo hace 11 años.