De Chicago a la desaparición: buscan en CDMX a Zafar Mawani y Guillermo Hidalgo

La desaparición de Zafar Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz encendió las alertas en la Ciudad de México y movilizó a familiares, colectivos LGBTQ+ y usuarios en redes sociales que exigen su localización.

Cronología de la desaparición y búsqueda

La pareja fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan. Desde entonces, no se ha vuelto a tener contacto con ellos.

Zafar Mawani es un ciudadano keniano-estadounidense que residía en Chicago junto a Guillermo Hidalgo Ortiz, de nacionalidad mexicana. De acuerdo con familiares, ambos viajaron a la capital del país debido a que la madre de Guillermo se encuentra enferma. Sin embargo, lo que sería una visita familiar terminó convirtiéndose en un caso de desaparición.

Con el paso de los días, la preocupación comenzó a crecer entre personas cercanas a la pareja, quienes difundieron fotografías e información en redes sociales para intentar localizarlos.

Solicitamos su ayuda para localizar a ZAFAR PADAMSEE MAWANI de 56 años de edad. Se le vio por última vez el día 20 de Mayo de 2026, en ISIDRO FABELA, TLALPAN, CIUDAD DE MéXICO..



¡FAVOR DE DIFUNDIR! pic.twitter.com/Je8b2u1iyD — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) May 24, 2026

Solicitamos su ayuda para localizar a GUILLERMO JAFFET HIDALGO ORTIZ de 57 años de edad. Se le vio por última vez el día 20 de Mayo de 2026, en ISIDRO FABELA, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.



¡FAVOR DE DIFUNDIR! pic.twitter.com/sCKmIbAKtq — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) May 24, 2026

Reacciones sociales y acciones oficiales

En medio de la incertidumbre, comenzaron a circular versiones que apuntan a que ambos habrían sido privados de la libertad por sujetos que se los llevaron en un vehículo visto por última vez sobre Periférico Sur. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente esa línea de investigación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda el pasado 23 de mayo, mientras familiares continúan solicitando apoyo ciudadano para obtener cualquier dato que permita ubicarlos.

El caso también provocó reacciones entre colectivos y usuarios de la comunidad LGBTQ+, quienes señalaron la preocupación que genera la desaparición de una pareja en una de las ciudades con mayor visibilidad y presencia de diversidad sexual en el país.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos mantienen la difusión del caso con una exigencia clara: encontrarlos con vida.

La desaparición de personas continúa siendo una de las crisis más profundas en México. Ahora, los nombres de Zafar Mawani y Guillermo Hidalgo Ortiz se suman a una lista que sigue creciendo en la capital del país.