Descarta Sheinbaum operaciones conjuntas de Estados Unidos en México

Al afirmar que la cooperación en seguridad con Estados Unidos continuará bajo un esquema de coordinación entre gobiernos, sin subordinación y con límites definidos por la Constitución mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la relación bilateral en seguridad debe sostenerse bajo mecanismos de colaboración institucional y no mediante acciones operativas compartidas dentro del país

La postura siguió a la reunión en Palacio Nacional con el secretario de Seguridad Interior estadounidense, Markwayne Mullin, en un momento de presión bilateral por narcotráfico, migración y seguridad fronteriza.

"Quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación. Que no hay subordinación. Yo le dije con toda transparencia cuáles son nuestras leyes y nuestra Constitución, y que las operaciones conjuntas en territorio no nos lo permiten nuestras leyes ni la Constitución", señaló.

Indicó que expuso con claridad el marco legal mexicano y precisó que las operaciones conjuntas en territorio nacional no están permitidas por la Constitución ni por las leyes vigentes. Según su versión, el funcionario estadounidense reconoció el trabajo del gobierno mexicano y coincidió en mantener la cooperación.

La mandataria informó que propuso reuniones más frecuentes del entendimiento bilateral de seguridad para evitar interpretaciones erróneas y dar seguimiento permanente a los compromisos entre ambos gobiernos. Ambas delegaciones acordaron que la siguiente reunión del mecanismo bilateral de seguridad se celebrará en junio, aunque la fecha exacta sigue pendiente de definición.

Reconocemos a nuestras paisanas, como mujeres honestas, trabajadoras, con valores. Apoyan a sus familias en México, pero además contribuyen con 1 billón de dólares a la economía de Estados Unidos al año. https://t.co/oGxoZyk051 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

También confirmó que la visita de Sara Carter quedó pospuesta por razones de agenda y no por diferencias políticas. Paralelamente, indicó que continúan las conversaciones vinculadas con la revisión del acuerdo comercial regional previsto en la agenda bilateral inmediata.

El posicionamiento presidencial ocurrió después de que el funcionario estadounidense aludiera públicamente a esfuerzos contra "narcoterroristas", una expresión que elevó la sensibilidad política del encuentro.

Sheinbaum evitó confrontar directamente ese lenguaje, pero insistió en que la cooperación debe respetar la soberanía mexicana. También señaló que la historia de la relación bilateral obliga a mantener cautela frente a posibles intentos de injerencia bajo argumentos de seguridad o combate al narcotráfico.

La mandataria sostuvo que México buscará mantener una relación estable con Washington por la dimensión estratégica del vínculo bilateral y por la presencia de millones de mexicanos en Estados Unidos.