Operativo Enjambre: Detienen a Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Morelos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención del presidente municipal de Cuautla, Morelos, Jesús "N".

En su cuenta de X, Harfuch señaló que esta detención forma parte del Operativo Enjambre, que busca investigar y detener a los funcionarios que están ligados con el crimen organizado.

"En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República", dijo.

La detención se habría llevado a cabo gracias a una orden de aprehensión emitida por la FGR y gracias a un reforzamiento de seguridad desde finales de abril de este 2026.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús "N", presidente municipal de Cuautla,... — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

Harfuch agregó que con esta detención, suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios que han tenido que rendir cuentas con las autoridades por presuntos nexos con el crimen organizado.

¿De qué es acusado Jesús "N"?

Apenas el pasado 27 de mayo, un juez federal vinculó a proceso a cinco exfuncionarios presuntamente relacionados con la estructura encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas", identificado por las autoridades como operador del Cártel de Sinaloa en la entidad.

Entre los imputados se encuentran Agustín Toledano Amaro, exalcalde de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, exsecretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, extesorero municipal de Cuautla; Pablo Portillo Galicia, empresario y exoficial mayor del mismo municipio; así como Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.

La Fiscalía General de la República informó, en días pasados que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la vinculación a proceso de los acusados por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, además de prisión preventiva oficiosa y un plazo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Las detenciones derivaron de investigaciones que identificaron la presunta presencia y operación del crimen organizado en al menos ocho municipios de Morelos, entre ellos Cuautla, Yecapixtla y Atlatlahucan.

De acuerdo con las líneas de investigación de la FGR, "El Barbas" habría construido una red de influencia en distintos gobiernos municipales para facilitar las operaciones del grupo criminal en la entidad.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por integrantes del Gabinete de Seguridad en una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Como parte de estas acciones, las autoridades realizaron cateos en seis inmuebles ubicados en los municipios de Huimilpan, Querétaro, así como en Atlatlahucan y Cuautla, Morelos, donde recabaron información relacionada con las investigaciones en curso.

Morelos en la mira de la SSPC

Esta detención ocurre a diez días de que el Gabinete de Seguridad reforzara su presencia operativa en Morelos para ejecutar órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios investigados por delitos como extorsión y delincuencia organizada dentro del Operativo Enjambre.

García Harfuch señaló que el arresto forma parte de la continuidad de esta estrategia federal y del reforzamiento de seguridad implementado en Morelos desde finales de abril.

Con información de Pilar Mansilla.