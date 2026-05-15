Movilizaciones sociales HOY 15 de mayo en CDMX: CNTE marcha por Día del Maestro ¿Cuándo y dónde?

Desde la mañana de este viernes 15 de mayo, están previstas diversas movilizaciones sociales en CDMX. En el marco del Día del Maestro, la marcha más relevante se realizará por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Las principales afectaciones viales con respecto a las movilizaciones magisteriales serán en la zona noroeste y centro norte de la Ciudad de México, en zonas aledañas a Metro San Cosme, Buenavista y rumbo al zócalo capitalino, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX).

El aforo estimado de las movilizaciones magisteriales van de las 300 a las 10 mil personas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones y rutas alternas para llegar a su destino, especialmente esta mañana, debido a los cierres viales relacionados con el Día Del Maestro.

Cierres viales por manifestaciones del Día del Maestro

El punto de reunión de la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) será Metro San Cosme a las 9:00 y se movilizarán hacia el zócalo capitalino, por lo que se prevén cierres viales en zonas aledañas, como:

Avenida Ribera de San Cosme

Insurgentes Centro

Circuito Interior

Avenida Juárez

Avenida Hidalgo

Zona centro.

Por su parte, los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, también partirán a las 9 de la mañana de la estación Buenavista del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la alcaldía Cuauhtémoc con destino desconocido todavía.

Principales demandas de los maestros

Según la agenda de movilizaciones sociales de la SSC-CDMX, las principales demandas de las movilizaciones magisteriales por el Día del Maestro son:

Abrogación de la Ley ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa.

Un aumento salarial del 100% al sueldo base.

Homologación de prestaciones

Democracia sindical

Mayor presupuesto para educación y salud

Justicia social y reinstalación de trabajadores cesados

Eliminación del esquema de UMAs y Afores

Jubilación por años de servicio

Refundación de la SEP

Recuperación de la soberanía educativa

Otras movilizaciones sociales la mañana del 15 de mayo

Padres de familia también protestarán en el Estadio Banorte a las 11: 00 en las inmediaciones del Estadio Banorte en Coyoacán para exigir una educación sin recortes. La principal zona afectada sería la Calzada de Tlalpan, en la Colonia Santa Úrsula Coapa.