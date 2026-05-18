Proyectan Diputados aprobar la próxima semana reforma judicial

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, precisó que la Comisión Permanente recibirá la iniciativa de la presidencia de la República en materia judicial esta semana y será turnada a la Cámara de Diputados el próximo jueves.

De inmediato empezará a elaborar el dictamen para que sea aprobado en un periodo extraordinario que se realizará el miércoles 27.

Precisó que la propuesta de la presidenta no solo contempla cambiar la fecha de las elecciones judiciales, sino también se revisan algunos mecanismos de elección de los candidatos y el diseño de las boletas y además se deberá también analizar la propuesta de legisladores de Morena que ya está ingresada.

Agregó que la Cámara de Diputados será la cámara de origen, entonces se turnará de manera directa el día que llegue a la Comisión de Puntos Constitucionales.

"Estamos hablando que el periodo extraordinario podrá ser como el martes o miércoles de la semana próxima, pueden ser dos o tres días. Es lo que estamos revisando con los grupos parlamentarios para la convocatoria que va a aprobarse el próximo jueves en la Comisión Permanente", adelantó.

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Pide Transparencia

Monreal Ávila también dio a conocer que envió una carta al Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados para solicitar que no se reserve la información de los procesos para designar a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Consideró que toda la información sea abierta y a disposición de quien lo solicite, que no se permita de ninguna manera ni un mes menos cinco años de reserva.

En la carta dirigida a la presidenta del Comité de Transparencia, Aliza Klip Moshinsky, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena señala que en el marco de los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de las instituciones públicas.

"me permito expresar respetuosamente una consideración respecto a la reciente clasificación de la información relacionada con la documentación presentada por las 369 personas candidatas que participaron en la convocatoria para la elección de tres titulares de las Consejerías Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral", expresó.

Añadió que no estima conveniente que la información sobre este proceso de selección se reserve por cinco años, puesto que tal decisión contradice nuestra convicción respecto a la transparencia y al acceso a la información pública.

Y detalló que, si bien es indispensable salvaguardar aquellos datos cuyo resguardo se encuentre previsto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables.

También es cierto que este proceso de selección se distinguió por conducirse bajo criterios de apertura, legalidad, imparcialidad y transparencia, privilegiando en todo momento el escrutinio público y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del país.