Diputados aprueban reelección de magistrados electorales de Morena

La Cámara de Diputados se enfrascó en una larguísima discusión para aprobar reservas a la reforma constitucional en materia del Poder Judicial y de última hora y por la "puerta de atrás" Morena presentó una reserva para permitir que cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la mayoría de ellos proclives a Morena, se puedan reelegir.

Para los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes, Felipe Barrera y Reyes Rodríguez, sus periodos ya fueron ampliados dos veces, por lo que se les dará la opción de volver a postularse y permanecer en sus cargos hasta 2033, lo que implica que podrán estar hasta 17 años consecutivos en el cargo.

La importancia de esta propuesta que fue aprobada radica en que el Tribunal Electoral califica todas las elecciones, incluyendo las presidenciales, y también determinan la nulidad de las elecciones.

Divisiones en Morena

El tema dividió hasta a los propios morenistas, pues el vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, y varios petistas rechazaron la propuesta, porque implicaría avalar la reelección, lo cual está prohibido por la Constitución. Por ello, pidieron que esta votación fuera votada por separado en el tablero electrónico, pero en un conteo amañado, la secretaria de la mesa directiva hizo un conteo apresurado y decidió que no fuera aprobada la se para ion, por lo que se votaron y aprobaron todas las reservas en conjunto.

En la sesión que inició el martes por la tarde, se avaló también el primero de los 4 dictámenes a discusión, para posponer un año las elecciones de jueces y magistrados del Poder Judicial, para que se realicen el primer domingo de junio de 2028 y se empaten con la revocación de mandato.

REELECCIÓN DE MAGISTRADOS.

El pleno avaló cuatro reservas al dictamen, impulsadas por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Foto: Cuartoscuro

Tras más de 20 horas, el desfile de más de 150 oradores y de alrededor de 300 reservas, finalmente el pleno avaló cuatro reservas al dictamen, impulsadas por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, la de Sergio Gutiérrez Luna y una más del Partido del Trabajo.

322 votos a favor

Finalmente, fue aprobada por 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, con los cambios aceptados por el plebo.

Los cambios avalados establecen en el artículo 94 de la Constitución que las dos secciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podrán funcionar con aprobación del pleno, esto implica que no necesariamente tendrá que ser permanentes y podrán ser activadas y desactivadas por los ministros.

Asimismo, se amplía de 60 a 90 días naturales el plazo para que los Congresos locales hagan las adecuaciones necesarias tras la aprobación de esta reforma constitucional. Además, se agrega un artículo séptimo transitorio para establecer que el periodo de los magistrados y jueces de distrito que resulten electos en la elección que se celebre en el 2028 durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2036, con lo que no habría elecciones judiciales en 2030 y 2033.

SESIÓN DE HORAS.

Después de una larga sesión, finalmente, fue aprobada la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Foto: Cuartoscuro

No se empalmaría con las elecciones presidenciales

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, presentó una reserva para que no haya empalme entre una eventual revocación de mandato y las elecciones presidenciales, para lo cual se establece que la revocación de mandato se presentará, en su caso, en el cuarto año del periodo presidencial, reserva que fue admitida para su discusión.

En contraposición, fueron rechazadas centenares de reservas de todos los partidos, incluyendo las de la diputada Olga Sánchez Cordero para las personas que compiten por un cargo en el Poder Judicial acrediten su práctica profesional y cambios en la integración de los Comités de Evaluación, pero ninguna de sus reservas se aprobó.