Diputados avalan nulidad por intervención extranjera

Tras una maratónica sesión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la adición de un inciso D del artículo 41 Constitucional para introducir como causal de la nulidad de elecciones la intervención extranjera.

El texto de la adición, fue modificado con una reserva que señala que se anulará la elección cuando "se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales". Así, por medio de un artículo transitorio, se mandata que el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas, tras una cuidadosa evaluación, ajustarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el actual Decreto.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, argumentó que lo que se busca es hacer que se respeten los principios rectores de la política exterior plasmados en la Carta Magna, y que tienen que ver con la libre autodeterminación de los pueblos y no la injerencia, prohibición de la fuerza, solución pacífica de las controversias para la defensa de la soberanía.

"Quien esté en contra, es porque quiere que se invada nuestro país": Monreal

Monreal denunció que "quien esté en contra es porque quiere que se invada nuestro país". Inmediatamente, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, Elías Lixa respondió con un rechazo al señalamiento hecho por el líder de la fracción mayoritaria en San Lázaro cuando fundamentó su propuesta.

"Lo que no podemos aceptar es la bifurcación, el intento de dicotomía en la exclusiva parte de decir que quien esté en contra de esta iniciativa es porque quiere que se invada México, no aceptamos este tipo de afirmación menos en la fundamentación porque eso sería exactamente lo mismo. Sería la equivalencia a decir que quienes no aceptaron incluir en este debate la nulidad de elecciones por intervención del crimen organizado es porque están en contra de que se combata el crimen organizado. Dicho de otra forma, esa bifurcación diría que son promotores del crimen organizado", respondió.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, indicó que debe quedar claro que se rechaza cualquier tipo de intervención extranjera en México, pero lamentó que se polarice la discusión, por lo que reiteró la posición de su partido.

La reforma constitucional, se completa con modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que se relacione a los causales de la nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales y locales.

La nulidad de la elección entrará en vigor cuando exista prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras.