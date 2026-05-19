Ébola en México: panorama actual, síntomas y todo lo que debes saber

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el ébola es un virus que causa fiebre hemorrágica grave y a menudo mortal en humanos y primates. Actualmente existe una emergencia sanitaria internacional activa, debido a un brote de la cepa Bundibuyo en la República Democrática del Congo y Uganda.

Aparentemente, tuvo su origen en los murciélagos frugívoros y se contagia a través de fluidos corporales. No es un virus respiratorio y no se contagia antes de que la persona presente los diferentes síntomas.

De acuerdo con el secretario de Salud, el doctor David Kershenobich, la Secretaría de Salud federal activó alertas epidemiológicas por los riesgos asociados a las altas temperaturas y por la vigilancia internacional de hantavirus y ébola.

Formas de contagio del ébola

El funcionario detalló que el virus se transmite por contacto con fluidos corporales, no por vía respiratoria, y que provoca alteraciones hematológicas severas con cuadros hemorrágicos. Hasta el momento, señaló que la letalidad ronda 40 por ciento y que no existe tratamiento específico para esta enfermedad.

"Tendremos vigilancia estrecha de esas personas provenientes de República del Congo o Uganda. Si alguien tiene sintomatología, estamos preparados para esos casos. existe una alerta de viaje ya emitida." aseguró el secretario de salud.

La Secretaría de Salud emitió además una alerta de viaje para personas que se trasladen a zonas de riesgo en África, particularmente en regiones con circulación activa del virus. El funcionario afirmó que México cuenta con protocolos médicos, laboratorios especializados y vigilancia en puntos de entrada para responder ante cualquier caso sospechoso.

Síntomas del ébola

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunos síntomas de esta enfermedad que mantiene al mundo en emergencia sanitaria, son:

El secretario de @SSalud_mx, David Kershenobich (@DKershenobich), informó que México emitió las alertas epidemiológicas por ébola y hantavirus, para responder ante posibles contagios en el país.



También señaló que #México cuenta con un protocolo y un manual para el personal... pic.twitter.com/yBmf4iwwW5 — Ovaciones (@ovaciones) May 19, 2026

Fase 1

Fiebre

Cansancio

Malestar general

Dolores musculares

Dolor de cabeza.

Dolor de garganta.

Fase 2

Diarrea

Vómito

Dolor abdominal.

Erupciones cutáneas

Signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

Síntomas de fases avanzadas

Sangre en el vómito o heces.

Sangrado por la nariz, encías y vagina.