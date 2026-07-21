Así operaba la red de criminal de Ernesto Ruffo

Ernesto Ruffo Appel, quien hizo historia al convertirse en el primer gobernador panista de Baja California, ahora enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta relación con una red de huachicol fiscal.

En Ovaciones te contamos cómo habría operado la estructura señalada.

Primero lo primero: ¿de qué acusan a Ernesto Ruffo?

La FGR señala al ex gobernador de Baja California por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

De acuerdo con la investigación, Ruffo estaría relacionado con operaciones realizadas a través de la empresa Ingemar, compañía de la que fue fundador y accionista. Las autoridades sostienen que esta empresa habría sido utilizada dentro de un esquema para introducir combustible al país mediante irregularidades fiscales.

Ruffo, por su parte, ha negado las acusaciones y ha señalado que demostrará su inocencia ante las autoridades.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Aunque muchas veces la palabra "huachicol" se relaciona con el robo de combustible de ductos, el huachicol fiscal funciona de otra manera.

En este caso, el esquema consiste en introducir o comercializar combustibles evadiendo impuestos mediante documentos falsos, declaraciones incorrectas o simulando que se trata de otro tipo de producto.

La ventaja para quienes participan en este delito es que pueden vender combustible a precios más bajos porque evitan pagar los impuestos correspondientes.

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El supuesto entramado funcionaba así:

1. Todo comenzaba con empresas que aparentaban operaciones legales

Según la investigación de la FGR, la estructura habría utilizado empresas dedicadas a actividades relacionadas con servicios portuarios, dragados, logística e importación de productos derivados del petróleo.

Una de las compañías señaladas es Ingemar, empresa en la que Ernesto Ruffo figuraba como accionista. La Fiscalía sostiene que esta compañía habría sido utilizada dentro del esquema investigado.

Es decir, la operación no funcionaba como el robo tradicional de combustible de ductos, sino mediante una estructura empresarial que aparentaba realizar actividades comerciales legales.

2. El combustible llegaba desde Estados Unidos

La FGR señala que el combustible era importado desde refinerías de Texas hacia México.

La clave del supuesto fraude estaba en el momento de ingresar el producto al país: las autoridades investigan que la mercancía habría sido registrada con información diferente a la real para reducir el pago de impuestos.

3. El supuesto truco: declarar menos combustible del que realmente entraba

Aquí estaría el punto central de la investigación.

Según la FGR, la red habría utilizado un mecanismo conocido como "el truco del 10%": declarar ante las autoridades aduaneras una cantidad mucho menor de combustible de la que realmente transportaban los vehículos.

Por ejemplo:

Un carro tanque ferroviario podía transportar alrededor de 110 mil litros de combustible .

ferroviario podía transportar alrededor de . Pero se declaraban cerca de 10 mil litros (el 10% de lo real)

La diferencia habría entrado al país sin pagar los impuestos correspondientes.

En pocas palabras: el gobierno cobraba impuestos por una parte del combustible, mientras que otra ingresaba sin ser registrada correctamente.

5. El combustible después era distribuido en México

Una vez dentro del país, el combustible habría sido trasladado y distribuido en distintos estados.

La FGR menciona operaciones relacionadas con entidades como Coahuila, Nuevo León y Durango, además de otras regiones donde habría operado la estructura.

Según la Fiscalía, este esquema habría provocado un daño económico al erario superior a los 4 mil millones de pesos.

6. La investigación llegó tras un gran decomiso

El caso tomó fuerza después de un operativo en 2025, cuando autoridades aseguraron alrededor de 15.5 millones de litros de combustible y 129 vehículos tipo cisterna relacionados con la investigación.

A partir de ese hallazgo, la FGR comenzó a seguir la ruta de las empresas, los movimientos financieros y las personas presuntamente relacionadas con la operación.

En resumen: el esquema era así

Combustible en Estados Unidos → importación mediante empresas → declaración menor o diferente a lo importado → entrada del combustible sin pagar todos los impuestos → distribución en México → ganancias millonarias.