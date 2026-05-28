Queda en suspenso la propuesta de anular elecciones por intervención extranjera

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, solicitó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados retirar del orden del día de esta prolongada sesión el dictamen de las reformas a las leyes secundarias que regularían la intervención extranjera como causal para anular elecciones.

Con ello se podrá agregar a la Constitución, pero no sería aplicable para 2027.

??OFICIALMENTE el diputado Ricardo Monreal pide retirar del Orden del Día la reforma a las leyes secundarias en materia de NULIDAD...



?? Y es que la reforma a la que hace referencia, aún no está aprobada por el Senado, mucho menos, publicada. pic.twitter.com/6pgyXkij7r — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) May 28, 2026

En un ambiente caldeado, en que los ánimos ya están muy exasperados y aumentan los insultos entre legisladores, el legislador explicó que, aunque ya está aprobado este tema a nivel constitucional, prefirió retirar la modificación de la Ley General de Medios de Impugnación para que pueda ser analizada con más tiempo entre todos los partidos políticos.

Agregó que, aunque Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para aprobarlo, consideró darle más tiempo a que se analice.

Aclaró que incluso podría llevarse a cabo en otro periodo extraordinario de sesiones o en el próximo periodo ordinario, que inicia en septiembre.

Pero consideró que al quedar como postulado en la Constitución ya es un hecho, pero las sanciones se incluyen en la legislación secundaria para hacerla efectiva.

Ruta de la propuesta

Sorpresivamente, una vez que terminó el perdido de sesiones, el morenista Ricardo Monreal emitió una propuesta legislativa en la que pretendía anular elecciones en caso de que se demuestre que hubo injerencia del extranjero.

Cuando los legisladores aprobaron el periodo extraordinario, luego que la presidenta Claudia Sheinbaum emitiera otra propuesta para que el INE investigue a los candidatos y no se brinde las candidaturas a los que tengan vínculos con el narcotráfico, el morenista puso su iniciativa en la mesa para que también se discutiera y vote.