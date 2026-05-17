Secretaría de Seguridad Pública se pronuncia sobre hechos de Tehuitzingo

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se manifestó a través de redes sociales por medio de un comunicado sobre los lamentables hechos ocurridos la madrugada de este domingo en el municipio de Tehuitzingo. En dicho informe, asegura que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, activaron los protocolos de atención e investigación correspondientes.

En el lugar de los hechos, se reporta el fallecimiento de 10 personas: seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quien presunta y desafortunadamente fueron atacadas por sujetos armados.

Víctimas de Tehuitzingo

Inicialmente, la mujer habría sido localizada con signos vitales y trasladada de emergencia a un hospital. Sin embargo, perdió la vida durante el trayecto dentro de la ambulancia al hospital. Entre las otras personas que perdieron la vida se encontraban también: Un niño de 10 años, un adolescente de 14 y otra mujer.

SSP se comprometió a detener a los responsables

Por su parte, "la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado, mantienen un despliegue operativo, así como labores de inteligencia, análisis y coordinación institucional para esclarecer lo sucedido", se lee en el comunicado. También se asegura que se busca detener a los responsables.

#Comunicado | Ante los hechos ocurridos en Tehuitzingo, el @Gob_Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informa: pic.twitter.com/uC64HNdpt4 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) May 17, 2026

La SSP expresó la solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrenda su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos y reiteró a la ciudadanía, que continuarán las acciones operativas para preservar el orden y la paz social en al entidad.

Hasta el momento, la Fiscalía continúa con la investigación, después del levantamiento de cuerpos, inspección ministerial y actos de investigación de las diez víctimas y de quienes resulten responsables. Además, la zona permaneció vigilada mientras los peritos recababan muestras balísticas y elementos para integrar la carpeta de investigación del lamentable caso.