Enfrentamiento y quema de vehículos en Zitácuaro, Michoacán deja 5 detenidos

La tarde de este sábado 30 de mayo, se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. El hecho ocurrió derivado de un operativo en conjunto por parte de las autoridades, que busca recuperar el control de la zona para recuperar la seguridad de la población local.

Los primeros incidentes fueron reportados en la Avenida Revolución Sur y en la localidad Loma Larga, donde se registró la quema de vehículos, así como fuego en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia La Joya.

Bloqueos carreteros

Además, se reportaron bloqueos y afectaciones en la circulación en dichas zonas, lo que dejó incomunicado de manera parcial al municipio. También se registraron bloqueos en la salida hacia Morelia y en la comunidad de Las Rosas.

Según los reportes de la jornada de violencia, los disturbios responden a un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y presuntos miembros de un grupo criminal del poblado de Aputzio de Juárez.

La #GuardiaCivil continúa con presencia operativa en Zitácuaro, donde se mantienen acciones coordinadas para reforzar la seguridad, preservar el orden y garantizar la movilidad en la región.



??Seguimos trabajando de manera permanente para brindar tranquilidad a la población. pic.twitter.com/6cwveUPWp8 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) May 31, 2026

Elementos de Protección Civil, Bomberos y la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, acudieron a los lugares con mayor afectación para controlar las llamas y restablecer el tránsito. El Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, emitió un comunicado explicando los hechos.

Saldo de heridos en enfrentamiento de Zitácuaro, Michoacán

Según reportes oficiales, no se registran personas fallecidas, ni lesionadas. De acuerdo con el comunicado oficial y actualizado a las 14:00 por parte del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, "las corporaciones de seguridad mantienes recorridos permanentes de vigilancia y monitoreo en el municipio, con el objetivo de preservar el orden público y brindar seguridad a la ciudadanía".

Las autoridades aseguraron 3 camionetas de las cuales 2 cuentan con reporte de robo. Las unidades quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras que en la zona se mantienen recorridos de seguridad y vigilancia. En total, hubo 5 detenidos relacionados con el grupo criminal de Aputzio de Juárez, tras el operativo de seguridad.