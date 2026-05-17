Enrique Inzunza rechaza que se haya puesto en contacto con autoridades de Estados Unidos

El senador por Morena del estado de Sinaloa, Enrique Inzunza rechazó que haya tenido algún contacto con autoridades extranjeras, luego que el pasado viernes 15 de mayo se dio a conocer que dos de los ex funcionarios de Rubén Rocha Moya se entregaron o fueron detenidos por el gobierno de Estados Unidos.

En su cuenta X compartió un mensaje en donde afirmó ser un hombre verídico y de instituciones, que siempre ha servido a su estado y al país con rectitud, compromiso y honor.

"Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento. Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras", detalló.

Agregó que no tiene, ni tendrá abogados en razón de que no hay motivos para hacerlo porque él es abogado y puede defenderse en caso de requerirse.

Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento.



Es falso lo que se... — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 17, 2026

Inzunza afirma que está en Sinaloa

En el mensaje también desmintió que hubiera salido del país y afirmó que está en Sinaloa: " mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta".

En caso de ser requerido por alguna autoridad, afirmó que asistirá y se presentará conforme a sus atribuciones constitucionales.

"Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad", cerró el mensaje.

¿Quiénes son los 10 ex funcionarios acusados por EU?

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano; ex secretario general de Sinaloa Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Núñez, El Cholo, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa José Antonio Dionisio Hipólito, El Tornado, ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán Juan Valenzuela Millán, El Juanito, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán

¿Qué funcionarios están en las manos del gobierno de Estados Unidos?

El pasado 15 de mayo se dio a conocer que Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas y Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, habrían sido detenidos por las autoridades de Estados Unidos.

Hasta el momento, no queda claro si se entregaron o fueron detenidos, pero el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado en el que explicó que Gerardo Mérida habría viajado a Estados Unidos y ahí fue detenido.