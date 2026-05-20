Estados Unidos sanciona a más de 12 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de personas y entidades, que conforman dos redes distintas, vinculadas al cártel terrorista de Sinaloa y sus actividades de tráfico de fentanilo.

Dicha medida de hoy refleja la culminación de una investigación coordinada a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), en la que participó la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La OFAC trabaja en estrecha coordinación con los HSTF, cuyo objetivo es combatir la proliferación de drogas ilícitas y las redes facilitadores y mecanismos financieros que apoyan tanto su producción y distribución.

Estas sanciones se coordinaron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas en inglés) del Gobierno de México. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sancionó a las personas involucradas en esta acción de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059, que tiene como objetivo la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad con la O.E. 13224, que tiene como objetivo a los terroristas y sus partidarios.

Armando de Jesús Ojeda Avilés. Foto: U.S Department of The Treasury ❮ ❯

EU considera a cárteles de drogas, terroristas

Actualmente, Estados Unidos considera a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. De hecho, desde el pasado (2025), el gobierno del presidente Donald Trump clasificó como terroristas a varias organizaciones criminales y cárteles del narcotráfico, como grupos terroristas.

"Como el presidente Trump ha dejado claro, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno" aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El Cártel de Sinaloa es uno de los más poderosos y antiguos en México y representa la mayor amenaza para Estados Unidos, pues se identifica como el mayor traficante de narcóticos como: fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas en Estados Unidos.

Van sobre "Los Chapitos"

Estas sanciones estarían intrínsecamente ligadas con "Los Chapitos", los cuatro hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. Tras su detención, el negocio quedó a cargo de Archivaldo Iván Guzmán Salazar (Ivan), Jesús Alfredo Guzmán Salazar (Alfredo), Ovidio Guzmán López (Ovidio), and Joaquín Guzmán López (Joaquín).

Las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son: Armando de Jesús Ojeda Avilés

Jesús Alonso Aispuro Felix

Rodrigo Alarcón Palomares

Alfredo Orozco Romero

Liliana Orozco Romero

Amala Margarina Romero Moreno

Jesús González Penuelas

Castulo Bojórquez Chaparro

Fredi Ismael García Sandoval

Luis Arnulfo Moreno Zamora

Baltazar Sáenz Aguilar

Noe de Jesús Castro Rocha

¿Cuáles fueron las sanciones?

Como resultado de la medida adoptada hoy, se bloquearán todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos, en posesión o bajo el control de personas estadounidenses.

Más de 12 sancionados estaban vinculados con el Cártel de Sinaloa. Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ❮ ❯

El bloqueo deberá de ejecutarse, seguida de la notificación a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada.

Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva.