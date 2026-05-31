Conoce el informe completo de rendición de cuentas de Claudia Sheinbaum

La mañana de este domingo, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum presentó su informe de rendición de cuentas a dos años de haber ganado las elecciones. En la plaza del Monumento de la Revolución, la mandataria leyó el documento denominado Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria.

Hoy a las once de la mañana, la mandataria de la república mexicana, leyó su discurso por poco más de 1 hora. Esta es la versión completa del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum

Mexicanas, mexicanos:

Hace dos años, cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos depositaron en las urnas su esperanza, su confianza y su decisión de seguir avanzando por el camino de la Transformación, iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con ese respaldo, asumí el honor y la enorme responsabilidad de encabezar la continuidad de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Un mandato, nacido de la voluntad popular, de la convicción de millones de mexicanas y mexicanos que dijeron con claridad que "no debía regresar el pasado de privilegios, corrupción, decadencia y abandono de la patria y del pueblo".

Y ese día ocurrió también un acontecimiento que quedará grabado para siempre en la memoria de nuestra nación: por primera vez, una mujer llegó a la Presidencia de la República. Es la victoria de las mujeres de México, pero, sobre todo, la victoria de un pueblo que decidió seguir haciendo historia.

CLAUDIA SHEINBAUM.

La presidenta presentó su informe de rendición de cuentas a dos años de su triunfo en las elecciones. Foto: Presidencia.

Dos años después de aquel magnífico e histórico triunfo del pueblo, comparezco nuevamente para rendir cuentas, como siempre lo hemos hecho: de frente al pueblo y en la plaza pública.

Saludo con afecto a todas y todos quienes nos acompañan desde los 30 estados de la República y la Ciudad de México:

En el caso de Coahuila, como hay elecciones, se tomó la decisión de que no hubiera la presentación de este informe en plaza pública.

Pero saludo a Aguascalientes, a Baja California, a Baja California Sur, a Campeche, aquí en la Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Hoy compartiré con ustedes un resumen de los principales logros alcanzados en estos 20 meses de gobierno. Les pido un poco de paciencia.

Hemos conducido el gobierno con honradez, porque entendemos que el dinero público es dinero del pueblo y no patrimonio de los gobernantes.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

La mandataria leyó su discurso por poco más de 1 hora. Foto_ Presidencia

Los salarios de los servidores públicos de más alto nivel no han aumentado.

Redujimos en 10 por ciento el gasto corriente.

Incrementamos la recaudación en 4.8 por ciento en términos reales sin aumentar impuestos.

Recorro el país tres días a la semana para rendir cuentas, escuchar y atender directamente a la gente.

Hemos realizado 409 Conferencias "Mañaneras del Pueblo" para informar con transparencia.

No hemos adquirido vehículos lujosos o excentricidades para el gobierno.

Todos los servidores públicos tienen el deber de actuar con probidad y decencia. Aquí no hay espacio para la corrupción, ni para los privilegios, ni para excesos que durante décadas ofendieron al pueblo de México.

Recordemos que en el pasado, mientras millones de mexicanas y mexicanos luchaban por salir adelante, ellos viajaban en aviones presidenciales de lujo, se rodeaban de privilegios y excentricidades, contaban con aparatos de seguridad que los mantenían alejados de la gente y vivían encerrados en Los Pinos, separados de la realidad nacional.

Nosotros hacemos exactamente lo contrario: caminamos con el pueblo, escuchamos al pueblo, rendimos cuentas al pueblo y gobernamos obedeciendo al pueblo.

Un gobierno para el pueblo

No llegamos al gobierno para servirnos; llegamos para poner el poder al servicio del pueblo y de la nación.

Ya no hay pensiones millonarias, contratos leoninos, derroches ofensivos, ni un gobierno dedicado a administrar privilegios.

Los recursos son sagrados porque pertenecen al pueblo, regresan convertidos en Programas de Bienestar, escuelas, hospitales, caminos, vivienda, infraestructura y obra pública.

Esa es la esencia de la Transformación: terminar con un régimen que gobernaba para las élites, para la oligarquía, y consolidar un gobierno de la gente.

Y por más que los adversarios añoren los tiempos de los privilegios, esos no van a regresar.

Lo digo con orgullo: México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo.

Además, en contraposición con el periodo neoliberal, se practica democracia y libertades.

PRESIDENTA.

Claudia Sheinbaum aseguró que "Los recursos son sagrados porque pertenecen al pueblo". Foto: Cuartoscuro

No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco, o la brutal represión a los maestros de Oaxaca; por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y su obra cumbre: el fraude electoral del 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno.

Monsiváis decía que "la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía". Y, en efecto, son hipócritas.

No olvidemos nunca que fueron 36 años de gobiernos neoliberales, que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos.

La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México.

Recordemos, por ejemplo, que en las memorias de Labastida se confiesa que Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la presidencia a cambio del préstamo de 40 mil millones de dólares para atender la crisis que ellos mismos provocaron.

Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en territorio.

No olvidemos el pacto del operativo Rápido y Furioso que permitió la entrada de miles de armas de alto poder con el pretexto de localizar a los grupos delictivos y que acabaron con la pérdida de vidas de estadounidenses y de mexicanos.

Los tiempos cambiaron. En México gobierna el pueblo.

Además, a diferencia del pasado, no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de la historia, no existe la censura y todas las autoridades, incluido el Poder Judicial, son elegidas por el pueblo de México.

El modelo del Humanismo Mexicano y la Economía Moral fortalece la distribución de la riqueza y el desarrollo de la economía desde abajo. No dejamos todo al mercado, ni confiamos en que los beneficios lleguen por sí solos al pueblo. Promovemos un Estado que impulsa el desarrollo, garantiza los derechos sociales, promueve los sectores estratégicos y coloca el bienestar de las mayorías en el centro de las decisiones públicas.

Aun con las difíciles circunstancias internacionales, marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos y la guerra en Irán, la economía mexicana permanece estable y avanzando.

Aquí les presento algunos indicadores:

Récord en Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026, alcanzando 23 mil 591 millones de dólares, monto que representa 10.4 por ciento por encima de 2025.

El desempleo, de acuerdo con Inegi, se ubica en solo 2.5 por ciento. Estamos entre los primeros tres países con menos desempleo del mundo. Se crearon 669 mil empleos. Y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de toda la historia de México.

La inflación va a la baja y las tasas de interés también.

Gracias a los acuerdos entre el sector privado, social y el gobierno contra la inflación y la carestía, se mantiene el precio de la gasolina y el diésel a pesar del aumento internacional del precio del petróleo, y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento, respecto al 2024 en términos reales.

El peso está fuerte. El tipo de cambio se ubicó en 17.40 pesos por dólar, a diferencia de hace un año, que estaba en 19.65 pesos por dólar.

Y escuchen esto: el peso mexicano es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar estadounidense de todas las monedas del mundo.

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3 por ciento del PIB al cierre del primer trimestre de 2026. En 2025, el déficit disminuyó en 1.5 por ciento con respecto al PIB.

Aumento récord en exportaciones y la balanza comercial, después de muchísimos años, es positiva en el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con la Asociación de Tiendas de Autoservicio, el mercado en el total de sus tiendas se incrementó en 4.1 por ciento en el primer trimestre.

El turismo aumentó en 10.2 por ciento el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año anterior.

México está de moda.

Recientemente se aprobó la Ley para la Inversión, que acelerará la inversión pública y mixta en el segundo semestre de 2026, para fortalecer las obras públicas y el desarrollo nacional.

Las y los trabajadores viven, desde el 2019, una primavera laboral.

El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, 154 por ciento más en términos reales.

En la frontera norte el salario alcanza 13 mil 226 pesos mensuales.

El salario medio alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, el más alto de la historia.

Gracias a ello, la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde el 2005.

Las comisiones de las Afores han ido disminuyendo cada año.

Se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar para mejorar el monto de retiro de los trabajadores.

Las y los trabajadores de aplicaciones ya cuentan con Seguro Social. Y este mes, por primera vez, recibieron reparto de utilidades, con la legislación más avanzada del mundo en esta nueva forma de empleo.

El sello laboral para la exportación de productos agropecuarios garantiza mejores condiciones para los jornaleros agrícolas.

Y se aprobó la semana laboral de 40 horas.

Al cierre de 2026, los Programas de Bienestar —escuchen esto— llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón 3 mil millones de pesos destinados a través del banco del pueblo, del Banco del Bienestar.

Terminando 2026 habrán 14 millones 100 mil adultos mayores que reciban su pensión.

3 millones de mujeres de 60 a 64 años recibirán su Pensión Mujeres Bienestar, que ya la reciben, pero serán 3 millones al fin de año.

2 millones de personas con discapacidad reciben un apoyo permanente.

Medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Apoyamos cerca de 200 mil pescadores con Bienpesca.

En el campo estamos impulsando la soberanía alimentaria y apoyando directamente a quienes producen la riqueza de nuestra tierra.

Un millón 889 mil campesinos reciben Producción para el Bienestar.

Más de 2 millones reciben Fertilizantes Gratuitos.

445 mil trabajan Sembrando Vida.

Y millones de familias se benefician de los programas de alimentación y precios justos.

Apoyamos sembradores de cacao, de miel, de frijol.

Gracias a ello, este año la producción de frijol llegará a 300 mil toneladas más respecto al año anterior, alcanzando la meta del Plan México.

La producción de maíz será al menos de 2 millones de toneladas más.

Y apoyamos productores de leche para garantizar leche a bajo costo a 7 millones de familias.

La Transformación también se vive en las aulas:

Por primera vez, todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben la Beca "Rita Cetina".

Este año todos los estudiantes de primaria pública, cerca de 8 millones, recibirán su Beca de Útiles y Uniformes Escolares.

Cerca de 5 millones de jóvenes reciben la Beca "Benito Juárez", todos los que van en educación media superior.

Y este año, y principios del próximo, llegaremos a un millón de estudiantes universitarios que recibirán la Beca "Gertrudis Bocanegra".

A través de La Escuela es Nuestra, en este año, más de 73 mil planteles de educación básica y media superior han recibido recursos directos por un total de 26 mil millones de pesos.

Creamos el Bachillerato Nacional como un solo sistema público. Y estamos este año eliminando todos los exámenes de admisión para la preparatoria pública.

Los jóvenes deben de ir a la preparatoria que les quede más cerca de la casa.

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Al concluir 2026 habremos generado 200 mil nuevos espacios para educación media superior mediante 484 obras en todo el país, y 100 mil nuevos espacios con las Universidades "Benito Juárez" y Rosario Castellanos a nivel superior.

Los jóvenes tienen que estar en la escuela.

Los maestros de educación básica recibieron 10 y 9 por ciento de aumento salarial en 2025 y 2026; más del doble de la inflación.

Se ha basificado, desde 2019 a la fecha, a cerca de 1.2 millones.

Y eliminamos las limitaciones en la movilidad de los maestros.

Y este año —Mario—, vamos a acabar con el USICAMM.

En salud estamos recuperando un derecho que durante años fue abandonado.

En tan solo 20 meses de gobierno, para el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar hemos puesto en operación 29 nuevos hospitales, además de 10 Unidades de Medicina Familiar, 35 Centros de Salud y consultorios.

Se habilitaron 70 quirófanos modernos.

Y destinamos 26 mil millones en los 2 años al programa La Clínica es Nuestra.

Hemos distribuido mil 700 millones de piezas de medicamentos gratuitos, lo cual ha permitido que el abasto de medicamentos llegue al 85 por ciento, y en el caso de atención a cáncer al 95 por ciento.

Con el programa Salud Casa por Casa, 20 mil profesionales de la salud han realizado 18 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad.

Escuchen esto: entran a la especialidad, este año, 19 mil jóvenes médicos, cuando en el neoliberalismo era solo una tercera parte.

El IMSS Bienestar se consolida en 24 estados para las personas sin derechohabiencia.

Nuestro objetivo es claro, e inicia en 2027: construir un verdadero Sistema Universal de Salud, gratuito y accesible para todas y todos los mexicanos; que, independientemente de la derechohabiencia, se pueda asistir a cualquier Centro de Salud u hospital del IMSS, del IMSS Bienestar o del ISSSTE.

Iniciamos la credencialización de este Sistema para los adultos mayores este año.

En Vivienda para el Bienestar estamos avanzando como nunca antes. La meta es construir un millón 800 mil viviendas para las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Ya hemos entregado miles de hogares y más de medio millón de casas se encuentran en construcción.

Además, corregimos una de las mayores injusticias heredadas del pasado: más de 5 millones de familias dejaron de estar atrapadas en créditos impagables.

Hay algo que nos llena de orgullo: las mujeres llegamos a la Constitución de la República, a las leyes y a las decisiones fundamentales. Este año llegaremos a mil 01 Centros LIBREs en todo el país, y hemos distribuido 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres.

Con los pueblos indígenas y afromexicanos, México ha iniciado una nueva etapa. Además del cambio en la Constitución, el próximo mes saldrá a consulta pública la Ley General de Pueblos Indígenas.

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Los recursos llegan directamente a las comunidades para que sean las propias asambleas quienes decidan su destino.

En dos años ya son más de 25 mil millones de pesos entregados de manera directa a más de 19 mil comunidades indígenas. ¡Nunca antes en la historia de México!

Se restituyen tierras, derechos de agua.

Se fortalecen las lenguas originarias en 400 centros, y se impulsan Planes Integrales de Justicia y Desarrollo.

También estamos recuperando la soberanía energética de la nación:

Rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como verdaderas empresas públicas al servicio del pueblo de México.

Mientras los gobiernos neoliberales buscaron debilitarlas y entregar sectores estratégicos al interés privado y extranjero, nosotros fortalecemos su papel para garantizar el desarrollo nacional.

Desde el inicio de nuestro gobierno se han incorporado 6 nuevas Plantas de Ciclo Combinado con una capacidad de 3 mil megawatts.

Al concluir el sexenio habremos incorporado 32 mil megawatts adicionales y vamos a elevar —como me comprometí— la participación de las energías renovables de 24 a, por lo menos, el 38 por ciento de la generación eléctrica nacional.

Hemos llevado electricidad a 13 mil 893 comunidades que históricamente fueron olvidadas.

Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, fortaleció su posición financiera y hoy procesa más de 1.3 millones de barriles diarios en el Sistema Nacional de Refinación.

¿Recuerdan cómo criticaban la compra de Deer Park y la refinería Dos Bocas? Pues gracias a eso, en medio de la crisis internacional, México tiene petróleo, tiene diésel y tiene gasolinas a buen precio.

Estamos concluyendo las coquizadoras de Tula y Salina Cruz, y ya iniciamos el rescate de la petroquímica nacional mediante los proyectos de Escolín, Cosoleacaque y Cangrejera.

También seguimos fortaleciendo la producción de fertilizantes, por parte de Pemex.

En caminos, hemos avanzado un 30 por ciento de la repavimentación de todos los 43 mil kilómetros de carreteras libres de peaje del país.

Concluimos obras estratégicas como:

La carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes.

El Puente Nichupté en Quintana Roo.

Real del Monte–Huasca, en Hidalgo.

La carretera Pátzcuaro–Uruapan.

Y San Ignacio–Tayoltita.

La reconstrucción y nueva operación de 78 puentes.

Junto con comunidades indígenas, hemos construido 135 caminos artesanales, equivalentes a 368 kilómetros y hemos intervenido mil 100 kilómetros de infraestructura carretera en la Mixteca de Oaxaca y Puebla.

Al mismo tiempo, avanzan corredores fundamentales para la integración nacional:

Toluca–Zihuatanejo.

Cuautla–Tlapa.

Ciudad Valles–Tamazunchale–Huejutla–Pachuca.

La Carretera 200 del Pacífico, en Oaxaca y Guerrero.

Guaymas–Yécora–Chihuahua.

Palenque–Ocosingo, entre otros.

Están en licitación cerca de 20 proyectos más.

Como saben: estamos también recuperando el ferrocarril de pasajeros; sello de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.

Inauguramos El Tren "Insurgente" de Santa Fe a Observatorio, el cual ya ha transportado más de 20 millones de pasajeros.

Y el Tren Lechería-AIFA se consolida como una alternativa moderna de movilidad con cerca de 1 millón de pasajeros.

Avanzan, además, con apoyo de los ingenieros de la Defensa Nacional, los trenes:

AIFA–Pachuca.

Ciudad de México–Querétaro.

Querétaro–Nuevo Laredo.

Querétaro–Guadalajara.

Salina Cruz–Ciudad Hidalgo, con la Marina.

Y el Tren Maya de carga.

Durante el periodo neoliberal desaparecieron los trenes de pasajeros. Entre el periodo del Presidente Lopez Obrador y el nuestro, llegaremos a más de 4 mil 200 kilómetros de nuevas vías férreas.

¡Sí, es el despertar del ferrocarril mexicano!

Aprovecho para informarles que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros; y Mexicana de Aviación, un millón de pasajeros y llegaremos al triple con los 14 aviones más que están por llegar.

ASISTENTES: ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Estamos garantizando un derecho fundamental: el derecho humano al agua.

En el año 1992, durante el periodo de Salinas de Gortari, se aprobó una ley que privatizó y permitió comercializar los derechos de agua, lo cual llevó al acaparamiento y la corrupción.

Con la nueva Ley de Aguas Nacionales regresaron a la nación, desprivatizamos más de 4 mil 600 millones de metros cúbicos de agua que antes estaban concentrados en pocas manos.

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Gracias a ello, pudimos entregar derechos a la ciudad de Tijuana y Mexicali, y entregar derechos a pequeños campesinos para poder hacer uso de sus pozos.

Hoy, realizamos obras hidráulicas en 2 mil 183 municipios.

Tecnificamos 250 mil hectáreas de riego agrícola.

Y desarrollamos 14 proyectos estratégicos para garantizar agua potable, saneamiento y protección de inundaciones.

Destacan:

El Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las redes secundarias para La Laguna.

La Presa El Novillo, en Baja California Sur.

El Acuaférico de Campeche.

Diversas obras en Guerrero.

La segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, en Tamaulipas.

Agua para Colima.

La presa El Tunal II, en Durango.

El Acueducto Coatzacoalcos.

Los Planes de Justicia para San Quintín y las redes secundarias para el Plan de Justicia de Pueblo Yaqui.

Además, estamos construyendo 23 plantas de tratamiento y obras de saneamiento para recuperar los ríos: Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.

Estas son solo algunas de las obras fundamentales que hemos desarrollado.

Podría estar aquí mucho más tiempo, pero hay temas importantes que nos parece indispensable compartir con ustedes.

Amigas y amigos:

Desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad.

ASISTENTES: ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No es casualidad. Detrás de ellas están los sectores conservadores nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia.

Entendamos que hoy las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales han cambiado un poco, pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza, como era en el pasado, hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación, que buscan erosionar gobiernos o movimientos.

Pueden operar desde plataformas globales, donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos, con una capacidad de influencia a través de algoritmos sin precedentes en la historia humana.

Además están diseñadas para permitir el uso de cuentas falsas, robots, que operan con dinero; dirigidas a la manipulación de información, no con opiniones reales.

Y en ese terreno, lo que está en disputa no es solo la política, sino lo que quieren hacer es cambiar la percepción misma de la realidad.

No se trata de negar la libertad de expresión. Esa, esa libertad es un pilar irrenunciable de toda democracia.

Pero detrás de cuentas pagadas y robots, se articulan los intereses de los sectores conservadores extranjeros y nacionales que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la Transformación, respaldada por mayorías populares.

La soberanía vive en el territorio, pero también —hay que ser claros— vive en la información.

Por eso, hay que estar alertas, informar desde el territorio, platicar con las familias, no dejarse llevar, y entender que esta es una nueva forma de manipulación.

Esta campaña a la que me refiero se intensificó después de que, el pasado 19 de abril, se hiciera pública la lamentable muerte en un accidente de dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial, y de dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua que participaban en una visita a un laboratorio, porque el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República.

Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas.

Y aquí queremos ser muy claros: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Quien venga a nuestro país debe hacerlo con respeto a nuestra soberanía, acreditándose conforme a la ley y sujeto a nuestras normas.

Pocos días después, ocurrió algo todavía más grave: una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó, con carácter de urgente, la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos —entre ellos, un gobernador, un alcalde y un senador en funciones— sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud. Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral.

Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas.

¡México no es piñata de nadie!

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Por eso, llamo la atención del pueblo de México. Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera; cuando se normaliza la idea de "que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos", ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia.

Y México, que se oiga claro y que se oiga fuerte: ¡no acepta injerencias! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!

ASISTENTES: ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero, hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México.

Eso no lo podemos permitir.

La historia de México sabe dónde conduce ese camino. Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos.

Por ello, no debemos irnos con la finta. Que quede claro: nunca vamos a defender la corrupción ni la colusión con el crimen. Nunca. Para eso están las instituciones del Estado mexicano: la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.

Tan firme ha sido el combate a la corrupción y a la colusión con la delincuencia, que la Fiscalía ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos cuando se ha comprobado su vinculación con actividades criminales.

Pero miren los resultados en seguridad. Hemos reducido, en 20 meses, en 49 por ciento los homicidios dolosos y en 20 por ciento los delitos de alto impacto. Y vamos a seguir dando resultados en seguridad, atendiendo a las y los jóvenes, y acabando con la impunidad, para que las y los mexicanos caminemos seguros en el territorio nacional.

Pero debe quedar claro: nosotros no hacemos la guerra como en el pasado, nosotros construimos paz con justicia.

Por eso, hemos sido muy claros en el caso de autoridades del vecino país del norte. Para ayudarnos a disminuir la violencia en México es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país, y es fundamental que atiendan el grave problema de consumo de drogas en su territorio. Así como nosotros actuamos en el nuestro, ellos también deben romper las cadenas de distribución de drogas y el lavado de dinero que ocurre en los Estados Unidos.

Nosotros creemos en la cooperación entre las naciones, en el intercambio de información y en el trabajo conjunto para enfrentar problemas comunes. Pero cooperación no significa subordinación. Colaboración no significa sometimiento.

La lucha contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida por todos los Estados. Pero esa lucha no puede ser excusa para debilitar principios fundamentales del derecho internacional, como la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Nosotros vamos a seguir colaborando para evitar que las drogas crucen la frontera, por convicción humanista y porque entendemos el dolor que ese problema causa en familias estadounidenses.

Somos hermanos de todos los pueblos. Y entre los gobiernos nos guía el principio juarista de que: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Es mejor trabajar conjuntamente, como socios comerciales, respetándonos y fortaleciendo el interés común con respeto a nuestra soberanías. Pero debe quedar muy claro, México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención.

Porque la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino.

Las y los mexicanos en México y también en Estados Unidos y en el mundo entero, sabemos que los lazos que nos unen son poderosos, y están construidos sobre los valores más profundos de la fraternidad.

Colaboramos, nos coordinamos, pero, como lo he dicho: nunca nos subordinamos, ni nos subordinaremos.

Bastante le costó a los padres y las madres de la patria, a nuestros próceres y al pueblo: la soberanía y la independencia. Esa es visión de Estado, de patria, de nación.

Ahora bien, lo más lamentable es la actitud de una parte de la derecha mexicana: una derecha entreguista, dispuesta a celebrar e incluso promover las presiones de políticos extranjeros.

Una derecha que llega al extremo de invitar a representantes de la ultraderecha española para rendir homenaje a Hernán Cortés.

Políticos y comentaristas que viajan al extranjero para hablar mal de México; que, desde aquí, solicitan intervención externa; que abren las puertas a agencias extranjeras con tal de recuperar los privilegios que perdieron cuando el pueblo decidió cambiar el rumbo de la nación.

Sin embargo, por más lamentable, la verdad es que no nos extraña. Ese ha sido siempre, a lo largo de la historia, el papel de los conservadores mexicanos.

Pero hay algo que no entienden: México ya cambió.

Nada ni nadie va a detener la Transformación de nuestra patria. Esa es la nueva realidad.

México es un país democrático.

Es falso que "queremos ser dictadura" o "que apoyemos la censura". Todo lo contrario. Quizá somos el país que goza de las mayores libertades en el mundo.

Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo, y gobierna para el pueblo.

Ya no son los tiempos de los privilegios y de la corrupción.

Se acabó la época en que unos cuantos saqueaban a México, mientras millones sufrían abandono y pobreza.

Hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado.

Y por eso lo decimos con firmeza: ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de Transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México.

Por eso, les pregunto:

¿Quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo?

ASISTENTES: ¡El pueblo!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo?

ASISTENTES: ¡El pueblo!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¿Vamos a defender la soberanía y la independencia de México?

ASISTENTES: ¡Sí!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¿Vamos a defender la Transformación?

ASISTENTES: ¡Sí!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Los convoco a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos, e informar al pueblo de que: ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!

ASISTENTES: ¡Se ve, se siente, Claudia está presente! ¡Se ve, se siente, Claudia está presente! ¡Se ve, se siente, Claudia está presente!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: A todas y todos los mexicanos, podemos tener diferencias, pero hay algo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo: ¡en México decidimos las y los mexicanos!

Por mi parte, sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional.

Por ello, que quede claro: la honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación.

¡Que viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México!

ASISTENTES: ¡Viva!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¡Que viva la dignidad del pueblo de México!

ASISTENTES: ¡Viva!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¡Que viva México!

ASISTENTES: ¡Viva!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¡Que viva México!

ASISTENTES: ¡Viva!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¡Que viva México!

ASISTENTES: ¡Viva!