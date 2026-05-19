Ex fiscal de Nueva York asumirá defensa de Gerardo Mérida

La defensa de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa procesado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, quedó en manos de Sarah Krissoff, abogada con trayectoria en casos federales complejos y experiencia directa dentro del sistema de procuración de justicia estadounidense.

Krissoff fue fiscal federal adjunta del Distrito Sur de Nueva York entre 2008 y 2021, una de las jurisdicciones más relevantes en materia penal en Estados Unidos. Durante ese periodo participó en investigaciones sobre lavado de dinero, corrupción, delitos cibernéticos, fraude financiero y tráfico de drogas, con enfoque en estructuras criminales de alto impacto.

La litigante forma parte del despacho Cozen O´Connor, firma internacional con presencia en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Su práctica se concentra en defensa penal corporativa y litigios impulsados por el Departamento de Justicia, particularmente en casos de fraude civil y penal.

Entre sus antecedentes figura su participación en el caso de Sydney Scales, señalado por autoridades estadounidenses como líder de una red de narcotráfico vinculada con delitos violentos, así como el procesamiento de Miguel Ramírez, condenado en 2019 a más de 18 años de prisión por encabezar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el Bronx.

Detalles del proceso judicial contra Gerardo Mérida

En 2015 también ocupó el cargo de subdirectora jurídica interina en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, donde supervisó a decenas de abogados de la agencia federal encargada de investigaciones sobre tráfico de armas y crimen organizado.

Gerardo Mérida fue detenido el 11 de mayo en Arizona y presentado días después ante un tribunal federal en Nueva York. En su primera audiencia se declaró no culpable de los cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de mantener presuntos vínculos con Los Chapitos y de recibir pagos a cambio de facilitar información sobre operativos contra laboratorios clandestinos. El proceso judicial avanzará con la incorporación de una defensora con experiencia directa en litigios federales de alto perfil.