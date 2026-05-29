Reportan que Enrique Díaz se habría entregado en EU

Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, presuntamente se entregó a autoridades de Estados Unidos.

La información surge semanas después de que el Departamento de Justicia estadounidense señalara a varios funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por supuestos vínculos con “Los Chapitos”, pertenecientes al Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Enrique Díaz?

Díaz Vega formó parte del gabinete estatal de Sinaloa como encargado de las finanzas públicas durante la administración de Rocha Moya. Su nombre comenzó a cobrar relevancia luego de que autoridades estadounidenses lo incluyeran dentro de una investigación relacionada con presuntas operaciones de narcotráfico y posibles nexos con integrantes del crimen organizado.

¿De qué lo acusan?

Según las acusaciones presentadas en una corte federal de Nueva York, Enrique Díaz habría sido un enlace entre funcionarios del gobierno sinaloense y líderes de “Los Chapitos”. Se señala que presuntamente participó en la entrega de información sensible y en acuerdos que habrían favorecido las operaciones del grupo criminal.

Hasta ahora, ni la defensa de Enrique Díaz ni autoridades mexicanas han confirmado oficialmente detalles sobre su situación jurídica; sin embargo, reportes apuntan a que el ex funcionario ya estaría bajo custodia estadounidense.