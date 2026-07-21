Cuestiona Sheinbaum versión de EU sobre entrega de Joaquín Guzmán López

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la versión del gobierno de Estados Unidos sobre la entrega de Joaquín Guzmán López contiene contradicciones y sostuvo que los propios hechos difundidos por las autoridades estadounidenses generan dudas sobre lo ocurrido.

"¿Por qué muestran un avión como si fuera en una feria? ¿Cómo un operativo de ellos cuando la versión oficial es que ellos no participaron? Es una contradicción", aseveró durante su conferencia matutina.

Recordó que funcionarios estadounidenses aseguraron en distintos momentos que no participaron en la operación; sin embargo, posteriormente exhibieron públicamente la aeronave utilizada durante el traslado.

Para la mandataria, ambos elementos no son compatibles y forman parte de una narrativa que aún presenta interrogantes sobre la forma en que se desarrolló el caso.

Sheinbaum insistió en que México continuará solicitando información oficial para esclarecer todos los aspectos relacionados con la entrega del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y conocer con precisión la actuación de las autoridades estadounidenses.

La mandataria minimizó el mensaje que Ismael el Mayo Zambada difundió después de ser sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y aseguró que el gobierno federal no modificará su estrategia de seguridad por declaraciones de integrantes del crimen organizado.

Afirmó que no considera relevante el contenido del mensaje dirigido a los jóvenes mexicanos por provenir del capo condenado ayer y reiteró que la prioridad de su administración sigue siendo reducir la violencia mediante programas sociales, fortalecimiento institucional y acciones de seguridad.

"¿Qué es lo que hemos dicho nosotros a las y los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es una vida de penurias.

"Y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante", dijo.

Sheinbaum evitó entrar en un debate sobre los dichos del capo y sostuvo que corresponde a las autoridades continuar con la aplicación de la ley y las investigaciones que permanecen abiertas.

Acciones oficiales y cooperación bilateral en seguridad

La presidenta también reiteró que el combate a la delincuencia organizada no depende de los mensajes públicos de sus integrantes, sino del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y justicia.

Otro de los puntos abordados fue el destino de los bienes asegurados a integrantes del crimen organizado en Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que, cuando existan elementos jurídicos, México puede buscar mecanismos para reclamar recursos o activos vinculados con procesos abiertos en territorio nacional.

Comentó que instruyó revisar la posibilidad de que México reclame parte de los bienes vinculados a la sentencia de Ismael el Mayo Zambada, pero dejó en manos de la Fiscalía General de la República el análisis jurídico.

La presidenta reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse con respeto a la soberanía de ambos países y mediante el intercambio transparente de información.

El caso de Joaquín Guzmán López continúa siendo uno de los principales puntos de fricción en la relación bilateral, debido a las distintas versiones sobre la operación que derivó en su entrega a la justicia estadounidense.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen mientras ambos gobiernos mantienen coordinación en materia de seguridad y al mismo tiempo avanzan las conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).