Presume Sheinbaum expansión hospitalaria; promete 9 mil camas más

Al defender la expansión de infraestructura hospitalaria del sistema público de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración incrementará la capacidad instalada con nuevas camas y hospitales en instituciones federales, en medio de las críticas opositoras sobre el desempeño del modelo IMSS-Bienestar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comparó la capacidad hospitalaria construida en los tres últimos sexenios y afirmó que, pese a la pandemia por Covid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador superó a las administraciones anteriores en número de camas incorporadas al sistema.

Según las cifras presentadas, en el gobierno de Felipe Calderón se construyeron 5 mil 308 camas; en el de Enrique Peña Nieto, 3 mil 906; y en el sexenio pasado, 7 mil 404.

¿Cuántas camas hospitalarias se han construido durante el Gobierno de Morena?

"Con todo y pandemia del Covid, en el periodo del presidente López Obrador se construyeron más camas que en los dos sexenios anteriores. Y nosotros este año vamos a llegar a 99 mil 469 camas y vamos a cerrar el sexenio con 9 mil 139 camas adicionales en IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex para ampliar los servicios de salud", explicó.

La presidenta subrayó que las cifras presentadas no incluyen centros de salud ni unidades de medicina familiar. Foto: Presidencia ❮ ❯

Nuevo modelo de atención pública

La presidenta subrayó que las cifras presentadas no incluyen centros de salud ni unidades de medicina familiar, sino exclusivamente infraestructura hospitalaria especializada. El mensaje buscó responder a los cuestionamientos sobre la viabilidad del nuevo modelo de atención pública y reforzar la narrativa oficial de fortalecimiento institucional en salud.

El posicionamiento también tiene una lectura política. La comparación con administraciones anteriores apunta a blindar la reforma sanitaria impulsada por el oficialismo y a contrarrestar la crítica sobre carencias operativas en el sistema público. La apuesta del gobierno ahora quedará sujeta a que la expansión anunciada se traduzca en servicios efectivos, personal suficiente y operación sostenida.