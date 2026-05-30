Explosión en Huixquilucan habría ocurrido en un presunto polvorín clandestino.

Una fuerte explosión fue reportada la tarde de este sábado en la comunidad de Santiago Yancuitlalpan, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con los testimonios, el estruendo se escuchó en distintas zonas cercanas y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

De manera preliminar, se señalan que el incidente habría ocurrido en un inmueble que presuntamente funcionaba como fábrica clandestina de material pirotécnico; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido.